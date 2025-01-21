Специалисты больницы напоминают, что предотвращение травм начинается с простых, но эффективных мер предосторожности, зависящих от каждого из нас. Представитель отделения экстренной медицины Роберт Зеэль, руководитель отделения скорой помощи Евгений Гужовский и физиотерапевт отделения восстановительного лечения Нина Москальчук делятся своими ценными советами, как сохранить здоровье в зимний период и избежать неприятных последствий зимних происшествий.

Статистика травм и уроки 2024 года

По данным Нарвской больницы, в прошлом году в отделении экстренной медицины было зафиксировано 7317 случаев травм. Наибольшую часть составляют трудоспособные пациенты, однако обеспокоенность вызывает количество травм, зарегистрированных среди детей и пожилых людей.

«Каждую травму можно предотвратить, следуя простым правилам, - отмечает Роберт Зеэль. - Зимой наиболее частыми травмами становятся падения на скользких улицах и дворовых территориях. Внимательность, правильный выбор обуви и осторожное движение могут значительно снизить риск травм».

Что нужно учитывать зимой?

Поспешность может отвлечь внимание, что часто приводит к несчастным случаям. Зимние условия требуют от каждого повышенной осторожности, поскольку под снежным покровом часто скрывается опасный лед. Важно также быть внимательным при переходе дороги, так как у автомобиля не всегда может получиться остановиться перед скользким пешеходным переходом.