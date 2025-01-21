Зима приносит не только снег и холод, но и скользкие улицы, что значительно повышает риск падений и травм. В связи с этим январь в Нарвской больнице объявлен месяцем предотвращения травм.
Нарвская больница призывает ходить по скользким улицам медленно, а на лестницах держаться за перила (1)
Специалисты больницы напоминают, что предотвращение травм начинается с простых, но эффективных мер предосторожности, зависящих от каждого из нас. Представитель отделения экстренной медицины Роберт Зеэль, руководитель отделения скорой помощи Евгений Гужовский и физиотерапевт отделения восстановительного лечения Нина Москальчук делятся своими ценными советами, как сохранить здоровье в зимний период и избежать неприятных последствий зимних происшествий.
Статистика травм и уроки 2024 года
По данным Нарвской больницы, в прошлом году в отделении экстренной медицины было зафиксировано 7317 случаев травм. Наибольшую часть составляют трудоспособные пациенты, однако обеспокоенность вызывает количество травм, зарегистрированных среди детей и пожилых людей.
«Каждую травму можно предотвратить, следуя простым правилам, - отмечает Роберт Зеэль. - Зимой наиболее частыми травмами становятся падения на скользких улицах и дворовых территориях. Внимательность, правильный выбор обуви и осторожное движение могут значительно снизить риск травм».
Что нужно учитывать зимой?
Поспешность может отвлечь внимание, что часто приводит к несчастным случаям. Зимние условия требуют от каждого повышенной осторожности, поскольку под снежным покровом часто скрывается опасный лед. Важно также быть внимательным при переходе дороги, так как у автомобиля не всегда может получиться остановиться перед скользким пешеходным переходом.
Евгений Гужовский отмечает, что частыми причинами травм, связанных с транспортными средствами, являются недостаток защитных средств и спешка. «Особенно важно учитывать погодные условия и не переоценивать свои возможности и возможности водителей», - подчеркивает Гужовский.
Физическое восстановление начинается с правильной профилактики.
Нина Москальчук говорит, что даже при падении можно минимизировать последствия травм. «Правильная техника падения, включая сгибание тела и смягчение приземления, значительно снижает тяжесть травм. Также важно поддерживать мышцы и суставы в тонусе с помощью регулярных упражнений», - отмечает Москальчук.
Рекомендации Нарвской больницы для безопасного зимнего периода:
- Выбирайте обувь с нескользящей подошвой.
- Двигайтесь медленно и избегайте спешки.
- Используйте перила и остерегайтесь скользких поверхностей.
- Детям и любителям зимних видов спорта рекомендуется обязательно носить шлемы и защитное снаряжение.
- Освойте правильную технику падения - это поможет защитить ваши кости и суставы.
«Профилактика травм - наша общая ответственность, - подчеркивает Роберт Зеэль. - Небольшая осторожность может спасти от большой боли».
Если же несчастный случай все-таки произошел, не стесняйтесь обратиться за помощью.
Специалисты Нарвской больницы готовы оказать вам поддержку круглосуточно. В случае серьезной травмы незамедлительно звоните по номеру 112.