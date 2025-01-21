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10,5 миллионов: продажи легковых автомобилей в Европе в декабре выросли

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Покупка автомобиля. Снимок иллюстративный.
Покупка автомобиля. Снимок иллюстративный. Фото: Max kegfire/Shutterstock

В декабре 2024 года в странах Европейского союза было продано 866 720 новых легковых автомобилей, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

По итогам 2024 года автодилеры ЕС передали клиентам чуть более 10,5 миллионов новых легковых автомобилей, что на 0,8 процента превышает результат 2023 года, сообщает Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

Единственным сегментом, где по итогам года наблюдался рост, стали гибридные автомобили - их продажи увеличились на 20,9 процента. Продажи электромобилей, автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями снизились на 5,9, 4,8 и 11,4 процента соответственно.

Среди крупнейших рынков рост продаж новых легковых автомобилей в прошлом году был зафиксирован только в Испании, где они увеличились на 7,1 процента. В то же время в Германии продажи снизились на один процент, во Франции - на 3,2 процента, а в Италии - на 0,5 процента.

В странах Балтии в 2024 году продажи выросли в Эстонии на 11,2 процента и в Литве на 8,9 процента, тогда как рынок Латвии сократился на 8,4 процента.

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