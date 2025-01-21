10,5 миллионов: продажи легковых автомобилей в Европе в декабре выросли

По итогам 2024 года автодилеры ЕС передали клиентам чуть более 10,5 миллионов новых легковых автомобилей, что на 0,8 процента превышает результат 2023 года, сообщает Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

Единственным сегментом, где по итогам года наблюдался рост, стали гибридные автомобили - их продажи увеличились на 20,9 процента. Продажи электромобилей, автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями снизились на 5,9, 4,8 и 11,4 процента соответственно.

Среди крупнейших рынков рост продаж новых легковых автомобилей в прошлом году был зафиксирован только в Испании, где они увеличились на 7,1 процента. В то же время в Германии продажи снизились на один процент, во Франции - на 3,2 процента, а в Италии - на 0,5 процента.

В странах Балтии в 2024 году продажи выросли в Эстонии на 11,2 процента и в Литве на 8,9 процента, тогда как рынок Латвии сократился на 8,4 процента.