Эксперт объясняет: почему, несмотря на обещания Трампа, нефть не дешевеет?

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, Трамп дал ряд обещаний, которые могут способствовать снижению цен. Среди них: увеличение производства ископаемого топлива, пополнение стратегических резервов нефти и газа США и выброс на мировой рынок новых объемов сырья. Однако участники мирового рынка пока осторожны, и во вторник цена на сырую нефть снизилась всего на несколько процентов.

«Трамп подписал указы о выходе из Парижского климатического соглашения и развитии добычи нефти и газа на Аляске, что может привести к увеличению объемов на рынке. Он также отменил распоряжение предыдущего президента Джо Байдена, предусматривающее, что к 2030 году половина новых автомобилей в США должны быть электрическими, и заморозил фонд на развитие зарядных станций, который до сих пор оставался неиспользованным. Эти шаги меняют прежний курс климатической политики США и в долгосрочной перспективе будут влиять на мировые цены на топливо», - объяснил Сасси.

Опасения рынка связаны с тем, что неизвестна позиция Трампа по отношению к России. Возможно как ужесточение, так и смягчение санкций. Кроме того, ожидается его реакция на иранский вопрос и возможное введение новых жестких санкций.

На повышение цен также влияет сильный рост промышленного производства в Китае в декабре и более высокий, чем ожидалось, ВВП в 2024 году.

«Дополнительным фактором роста цен стали последние санкции Джо Байдена, направленные на российскую нефть и теневой флот, который перевозил 1,6 миллиона баррелей сырой нефти и 200 тысяч баррелей нефтепродуктов в день. По сообщениям СМИ, крупнейшие импортеры российской нефти, Китай и Индия, отказались от поставок с санкционированных судов и запросили у Саудовской Аравии дополнительные 750 тысяч баррелей нефти в день», - добавил Сасси.

Сасси отметил, что в ближайшие недели станет ясно, какой будет средний уровень цен на топливо этой зимой.

«Положительной новостью для потребителей, наряду с обещаниями Трампа, стало и то, что на Ближнем Востоке вступило в силу перемирие между ХАМАСом и Израилем. Также хуситские повстанцы заявили о прекращении атак на корабли в Красном море», - добавил он.