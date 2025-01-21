В эстонской деревне уже второй месяц орудует странная пара воров, из домов пропадают посуда и насосы

В декабре прошлого года незваные гости посетили деревню Прууна в волости Тапа. И вот в середине января в нее снова наведались злоумышленники. В деревне есть камеры наблюдения, но они не останавливают воров, ведь половина домовладений - это жилые строения, в которых люди живут только летом.