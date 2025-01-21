В декабре прошлого года незваные гости посетили деревню Прууна в волости Тапа. И вот в середине января в нее снова наведались злоумышленники. В деревне есть камеры наблюдения, но они не останавливают воров, ведь половина домовладений - это жилые строения, в которых люди живут только летом.
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В эстонской деревне уже второй месяц орудует странная пара воров, из домов пропадают посуда и насосы
В фейсбучной группе сообщества Лехтсе недавно стали писать о том, что в окрестностях орудует дуэт воров. 23 и 31 декабря, в обоих случаях около трех часов ночи, парочку видели в деревне Прууна. Имена воров пока неизвестны, хотя по записям камер наблюдения видно, что это молодая женщина и мужчина в почтенном возрасте.