Метель ухудшила состояние дорог: высокая вероятность гололеда

По данным портала Tark Tee, к середине вторника дороги в некоторых районах Центральной и Южной Эстонии стали особенно опасными. Предупреждающий красный знак, указывающий на повышенный риск скольжения, отмечен вокруг таких городов, как Паиде, Йыгева, Тарту, Отепя и Пыльва.

В Тарту дорожные условия оцениваются как хорошие, однако в окрестностях города, в направлении Луунья, Камбья, Вильянди и Йыгевамаа, на дорожных станциях зафиксированы опасные условия, отмеченные красным цветом. Это означает угрозу скользких дорог. В этих районах дороги в основном мокрые или покрыты снегом. Аналогичная ситуация наблюдается и в Центральной Эстонии.

Состояние дорог на дорогах Центральной Эстонии и Тартуского уезда по состоянию на 14:15 вторника. Фото: kuvatõmmis / Tark tee

Согласно данным метеослужбы Агентства окружающей среды, сейчас в Эстонии преобладает облачная погода, в большинстве мест идет небольшой снег. Местами наблюдаются метели, а на островах и западном побережье также выпадает мокрый снег или дождь.

Дует юго-восточный и восточный ветер скоростью 4–10 м/с, с порывами до 13 м/с, на побережье 6–12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха колеблется от 0 до -5 градусов, на островах и западном побережье - до +2 градусов.

Метеослужба прогнозирует продолжение снегопадов и местами метелей предстоящей ночью. Наиболее интенсивная метель ожидается в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Тартумаа. Местами возможен дождь и мокрый снег, в восточной части Эстонии - снег. Осадки могут продолжаться и днем в среду.

Департамент транспорта рекомендует избегать обгонов на заснеженных и скользких дорогах.