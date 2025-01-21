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Гражданам страны-агрессора могут запретить покупать недвижимость в Латвии

Перевод: Павел Соболев
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Сейм Латвии.
Сейм Латвии. Фото: Andres Haabu

Фракция партии «Новое Единство» в латвийском парламенте представила на обсуждение Сейма законопроект об ограничении сделок, угрожающих безопасности государства. Проект запрещает гражданам России и Беларуси, а также юридическим лицам из этих стран приобретать недвижимость в Латвии.

Фракция отмечает, что целью проекта является предотвращение опасных и вредных действий против национальных интересов Латвии, а также уклонения от международных санкций.

Согласно законопроекту, ограничения не распространяются на лиц, получивших статус постоянного жителя Евросоюза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с положениями Закона о миграции.

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