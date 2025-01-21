Фракция партии «Новое Единство» в латвийском парламенте представила на обсуждение Сейма законопроект об ограничении сделок, угрожающих безопасности государства. Проект запрещает гражданам России и Беларуси, а также юридическим лицам из этих стран приобретать недвижимость в Латвии.
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Гражданам страны-агрессора могут запретить покупать недвижимость в Латвии
Фракция отмечает, что целью проекта является предотвращение опасных и вредных действий против национальных интересов Латвии, а также уклонения от международных санкций.