Гражданам страны-агрессора могут запретить покупать недвижимость в Латвии

Фракция партии «Новое Единство» в латвийском парламенте представила на обсуждение Сейма законопроект об ограничении сделок, угрожающих безопасности государства. Проект запрещает гражданам России и Беларуси, а также юридическим лицам из этих стран приобретать недвижимость в Латвии.