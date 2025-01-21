«Новый президент нашего крупнейшего партнера по безопасности, США, Дональд Трамп дал четкий сигнал, что он ожидает, что уровень оборонных расходов в НАТО увеличится до пяти процентов. Я поддерживаю еще более быстрое увеличение обороноспособности», - написал Михал.

«Эстония хорошо знает своего врага, и я думаю, что мы, как и Польша, Латвия, Литва, тоже должны стремиться к пяти процентам, - добавил премьер-министр. - Ориентировочный уровень оборонных инвестиций Эстонии в 2026 году планируется довести до 3,7 процента от ВВП. Чтобы выйти на пять процентов, нам нужно раньше привлечь инвестиции в оборону, Минобороны сделает для этого все возможное», - пояснил он.

«Источник покрытия роста расходов на оборону должен быть разнообразным: увеличение центрального финансирования оборонного сектора ЕС, продолжение сокращений в государственном секторе и кредиты, вместе с бюджетными регуляциями ЕС, которые учитывают национальные оборонные инвестиции. Я не вижу, чтобы мы могли поднять налоги в данный момент», - написал премьер-министр.

Он добавил, что сохранение независимости является для нас экзистенциальным вопросом. «Я надеюсь на широкую поддержку этого подхода в Эстонии, конечно, после консультаций с другими политическими партиями в Рийгикогу, чтобы варианты можно было обсудить с коллегами из других стран на заседании Совета ЕС, посвященном обороне, в феврале», - написал Михал.