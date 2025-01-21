Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) написал в социальных сетях, что, поскольку в НАТО теперь ожидают увеличения уровня расходов на оборону до пяти процентов от ВВП, Эстония должна поставить себе такую цель.
«Новый президент нашего крупнейшего партнера по безопасности, США, Дональд Трамп дал четкий сигнал, что он ожидает, что уровень оборонных расходов в НАТО увеличится до пяти процентов. Я поддерживаю еще более быстрое увеличение обороноспособности», - написал Михал.
«Эстония хорошо знает своего врага, и я думаю, что мы, как и Польша, Латвия, Литва, тоже должны стремиться к пяти процентам, - добавил премьер-министр. - Ориентировочный уровень оборонных инвестиций Эстонии в 2026 году планируется довести до 3,7 процента от ВВП. Чтобы выйти на пять процентов, нам нужно раньше привлечь инвестиции в оборону, Минобороны сделает для этого все возможное», - пояснил он.
«Источник покрытия роста расходов на оборону должен быть разнообразным: увеличение центрального финансирования оборонного сектора ЕС, продолжение сокращений в государственном секторе и кредиты, вместе с бюджетными регуляциями ЕС, которые учитывают национальные оборонные инвестиции. Я не вижу, чтобы мы могли поднять налоги в данный момент», - написал премьер-министр.
Он добавил, что сохранение независимости является для нас экзистенциальным вопросом. «Я надеюсь на широкую поддержку этого подхода в Эстонии, конечно, после консультаций с другими политическими партиями в Рийгикогу, чтобы варианты можно было обсудить с коллегами из других стран на заседании Совета ЕС, посвященном обороне, в феврале», - написал Михал.