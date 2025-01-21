Мнение руководителя: какой тип сотрудников создает проблемы на работе?

По словам Окуса, такие ситуации чаще всего проявляются в конфликтных обстоятельствах. Она подчеркивает, что публичная критика коллег подавляет конструктивный диалог и часто приводит к новым конфликтам, пишет CNBC .

Окуса обращает внимание как на конфликты между сотрудниками равного уровня, так и на взаимодействие руководителей с подчиненными. Ей особенно не нравится, когда кого-то публично осуждают или используют его действия в качестве плохого примера для других.