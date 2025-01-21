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Мнение руководителя: какой тип сотрудников создает проблемы на работе?

Перевод: Каролина Вертяева
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Публичная критика коллег подавляет конструктивный диалог и часто приводит к новым конфликтам. Фото иллюстративное.
Публичная критика коллег подавляет конструктивный диалог и часто приводит к новым конфликтам. Фото иллюстративное. Фото: Kaboompics.com / Pexels

Некоторые сотрудники могут создавать негативную атмосферу в коллективе, особенно если они публично критикуют своих коллег. Такое мнение выразила основатель и генеральный директор нью-йоркской компании Apothékary Шизу Окуса.

По словам Окуса, такие ситуации чаще всего проявляются в конфликтных обстоятельствах. Она подчеркивает, что публичная критика коллег подавляет конструктивный диалог и часто приводит к новым конфликтам, пишет CNBC.

Окуса обращает внимание как на конфликты между сотрудниками равного уровня, так и на взаимодействие руководителей с подчиненными. Ей особенно не нравится, когда кого-то публично осуждают или используют его действия в качестве плохого примера для других.

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