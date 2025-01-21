Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Жительница Эстонии спасла потерявшуюся девушку

Copy
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото).
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото). Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня утром жительница Вильяндимаа обнаружила за воротами своего дома замерзшую незнакомую девушку. Позже выяснилось, что родные искали ее с прошлого дня.

«Хозяйка, Кайди, пригласила девушку в дом, чтобы та могла согреться, предложила ей горячий чай и еду, а затем попыталась выяснить, откуда она пришла и куда направляется», - рассказала веб-констебль Элерин Тетсманн. Так как ответы девушки были путаными, Кайди связалась с веб-констеблем, чтобы узнать, как действовать дальше.

Как стало известно, девушка была из другого уезда, а ее близкие в панике разыскивали ее весь предыдущий день.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх