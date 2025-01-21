Жительница Эстонии спасла потерявшуюся девушку

«Хозяйка, Кайди, пригласила девушку в дом, чтобы та могла согреться, предложила ей горячий чай и еду, а затем попыталась выяснить, откуда она пришла и куда направляется», - рассказала веб-констебль Элерин Тетсманн. Так как ответы девушки были путаными, Кайди связалась с веб-констеблем, чтобы узнать, как действовать дальше.