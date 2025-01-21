Первые взятые в Ляэне-Вирумаа образцы фосфорита отправлены в бельгийскую лабораторию

В рамках контракта 3,5 тонны фосфорита из карьера Ару-Лыуна уже были отправлены из исследовательского центра Арбавере в Льежский университет в Бельгии.

Исследования, проводимые компанией Prayoni Technologies, охватывают всю цепочку создания стоимости: от механического предварительного обогащения фосфоритной руды до производства товарной фосфорной кислоты с использованием процессов Ecophos и GetMoreP, специально адаптированных для эстонского фосфорита.

Как сказал руководитель проекта по исследованию фосфоритов Эстонской геологической службы Яанус Пурга, испытания компании Prayon Technologies проходят в два этапа: сначала небольшие лабораторные испытания, затем пилотные испытания. Подписанный на прошлой неделе контракт охватывает первый этап, контракт на второй этап будет подписан в ближайшее время, после окончательного уточнения объемов.

​Процесс Ecophos основан на обработке фосфорита с низкой концентрацией соляной кислотой до достижения концентрации, необходимой для производства фосфорной кислоты. Важным побочным продуктом в этом процессе является поток, содержащий редкоземельные элементы, удаленные из фосфорита, который будет производиться в достаточных количествах в ходе испытаний для дальнейших исследований, для которых готовятся контракты с международной технологической компанией.

В завершающей стадии также находятся переговоры о проведении экспериментов и исследований по сернокислотной обработке фосфорита.

Яанус Пурга присоединился к Эстонской геологической службе в начале января и стал руководить проектом по исследованию фосфоритов.

«В настоящее время в центре внимания проекта находятся различные технологические испытания, и эти испытания проводятся в нескольких международных лабораториях. Для организации проведения таких технологических испытаний и оценки дальнейшего внедрения этих результатов необходимы очень хорошие знания и опыт. У Яануса есть эти знания и опыт, и я очень рада, что он согласился присоединиться к нашему проекту», - сказала Сирли Сипп Кулли, директор Эстонской геологической службы.