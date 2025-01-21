ПОМОГИТЕ НАЙТИ Полиция разыскивает 14-летнюю девушку

В последний раз ее видели 18 января дома в Пыльва.

Неле-Лийз ушла в неизвестном направлении. Она должна была 19 января вернуться в учебный центр Эмайыги педагогического колледжа Маарьямаа, но ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Есть предположения, что Неле-Лийз может находиться в Валге, но она также может быть и в других районах.

Если вы видели Неле-Лийз или знаете, где она сейчас, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по номеру 112.