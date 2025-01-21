Начавшиеся на востоке страны во вторник снегопады, которые к вечеру распространятся по всей стране, сделают дороги скользкими.
Вновь метель и снегопад: на дорогах по всей Эстонии ожидается гололед
По состоянию на вторую половину дня во вторник условия на дорогах по всей Эстонии различаются. На восток от линии Таллинн-Тарту условия на дорогах зимние. Там идут сильные снегопады и метели, дороги покрыты снегом или льдом, по остальным регионам влажные от обработки реагентом или сухие. Во время снегопада видимость местами может быть ограничена, возможна наледь. Температура на поверхности дорог минусовая, на Сааремаа и западном побережье немного выше нуля.
По прогнозу, вечером ожидаются снегопады и метели. На западе страны пройдут мокрый снег и дожди, возможна наледь. Поздно вечером температура воздуха начнет подниматься, но температура на поверхности дорог будет минусовой, поэтому ожидается высокий риск наледи.
К утру зона осадков станет обширной. Температура воздуха ночью от 6 градусов мороза до 1 градуса тепла, на островах и западном побережье 3 градуса тепла. Ночью сохранится сильный ветер, метели. На востоке страны ночью может выпасть до 3 см снега. Дороги по многим регионам будут скользкими.