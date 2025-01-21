Вновь метель и снегопад: на дорогах по всей Эстонии ожидается гололед

По состоянию на вторую половину дня во вторник условия на дорогах по всей Эстонии различаются. На восток от линии Таллинн-Тарту условия на дорогах зимние. Там идут сильные снегопады и метели, дороги покрыты снегом или льдом, по остальным регионам влажные от обработки реагентом или сухие. Во время снегопада видимость местами может быть ограничена, возможна наледь. Температура на поверхности дорог минусовая, на Сааремаа и западном побережье немного выше нуля.