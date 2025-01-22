С завтрашнего дня Департамент соцстрахования начнет выплачивать одноразовые компенсации по автоналогу. Кому положены выплаты? Почему в январе многие пенсионеры не досчитались денег? Что изменится после индексации, когда еще больше пенсий превысит безналоговую планку в 776 евро?
Более половины пенсионеров с весны будут платить налоги, 20 000 человек получат компенсации по автоналогу (5)
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по вопросам пенсий и семейных пособий Департамента соцстрахования Артур Панов. Смотрите повтор!
Фрагмент беседы:
– Какой категории населения положены выплаты по автоналогу? Когда начнут выплачивать компенсации?
– Согласно постановлению правительства, некоторые группы населения имеют право на компенсацию. Выплата будет одноразовой и не обязана полностью покрывать автоналог.
Первые компенсации начнут поступать на счета получателей уже с завтрашнего дня (с 23 января 2025 года – прим. ред.). Выплаты будут производиться до конца марта.
Данная мера призвана уменьшить влияние автоналога на самые уязвимые группы населения. Выплата предназначена для лиц с инвалидностью.
Компенсацию получат родители детей, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недостатка здоровья, а также люди трудоспособного возраста с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья.
Стоит учесть, что компенсация не предусмотрена для пенсионеров с инвалидностью. Речь идет только о детях и лицах трудоспособного возраста.
На детей с тяжелой степенью инвалидности положено 95 евро, с глубокой степенью инвалидности – 142 евро. Компенсация для лиц трудоспособного возраста с тяжелой степенью инвалидности составит 60 евро, с глубокой – 250 евро.
Отмечу, что выплата данной компенсации никак не связана с наличием автомобиля. Отсутствие последнего не является препятствием для получения компенсации.
– При этом никто другой, кроме лиц с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, не вправе претендовать на компенсацию по автоналогу?
– Данные выплаты никак не связаны с ограниченной трудоспособностью, назначенной Кассой страхования от безработицы. Получателями компенсаций по автоналогу являются лица с инвалидностью, находящиеся на учете в Департаменте социального страхования.
– Почему в начале года уменьшились пенсии? Многие пенсионеры не досчитались денег – кто-то двух евро, а кто-то сразу двадцати…
– Это обусловлено повышением подоходного налога, который с 1 января 2025 года составил 22% вместо прежних 20%. Деньги недополучили те люди, чьи пенсии превышают не облагаемый налогом минимум в 776 евро. С разницы удерживается подоходный налог.
Например, при пенсии в 800 евро нужно уплатить подоходный налог с 24 евро. Если в минувшем году взымалось 4 евро 80 центов в месяц, то в этом году – уже 5 евро и 28 центов.
– Что изменится после индексации? С весны еще больше пенсионеров должны будут платить налоги с части своей пенсии?
– С 1 апреля после ежегодной индексации, согласно прогнозам, пенсии вырастут на 5,3%. Это означает, что пенсионеры, получающие сейчас более 735 евро, но менее 776 евро, с весны начнут платить подоходный налог, поскольку их пенсии после индексации превысят безналоговый порог.
По состоянию на 1 января 2025 года, пенсию размером свыше 776 евро получали 155 000 человек, или 47% пенсионеров. После индексации таких людей станет больше: примерно 52%, или немногим более половины от общего числа пенсионеров (уточнено после эфира – прим.ред.).
Пенсии размером 500-600 евро после индексации не достигнут планки в 776 евро, соответственно, их получателям не придется платить налоги. Однако ситуация обстоит иначе, если пенсионер продолжает работать. Всё, что было получено и заработано сверх 776 евро, облагается подоходным налогом.
– Сколько составит средняя надбавка к пенсии, если человек уже не работает?
– Если мы возьмем, к примеру, пенсию размером 800 евро, то надбавка составит 42 евро. С разницы свыше 776 евро будет удержан подоходный налог 22%. В данном случае – с 66 евро (налог составит 14 евро 52 цента – прим. ред.). Соответственно, к пенсии в 800 евро чистыми прибавят около 30 евро.
– То есть, реальное повышение пенсии будет меньше, чем обеспечено индексацией. А могли бы вы уточнить, сколько пенсионеров в Эстонии продолжают работать после выхода на пенсию?
– Согласно данным Eurostat, Эстония занимает лидирующие позиции в ЕС по количеству работающих пенсионеров. Примерно половина пенсионеров продолжают работать как минимум в течение шести месяцев после выхода на пенсию. Если взять всех пенсионеров, то около 50 000 из них, или 17% от общего числа продолжают работать.
– Кто из одиноких пенсионеров в 2025 году получит единоразовое пособие в 200 евро? Появились ли какие-то дополнительные ограничения?
– Здесь произошли небольшие изменения. Условий для получения такого пособия несколько: пенсионер должен быть зарегистрирован на свой жилплощади один и не находиться на постоянном уходе вне своего места жительства (например, не жить в попечительском доме). При этом в квартире пенсионера может проживать попечитель, пенсионер может и сам взять себе кого-то на попечение.
Пособие одинокого пенсионера, соответствующего вышеназванным критериям, может получать только тот человек, чья пенсия не превышает 947 евро чистыми (после вычета всех налогов).
Если посмотреть на статистику, то в 2022 году примерно 90 000 пенсионеров получали такое пособие, а в 2023 году осталось 60 000 получателей. Сразу 30 000 пенсионеров остались тогда без пособия, и связано это было с крупнейшей индексацией, проведенной в тот год. Многие пенсионеры просто превысили установленный для получателей пособий лимит доходов.
В 2024 году компенсацию снова получили 90 000 человек, то есть число получателей увеличилось до уровня 2022 года.
Подробнее в повторе!
- Какой группе населения положены выплаты по автоналогу?
- Речь идет исключительно о лицах с инвалидностью?
- Почему в начале года многим пенсионерам поступила на счет сумма, меньше обычной?
- Что принесет индексация пенсий?
- Какие выплаты подлежат обложению подоходным налогом?