– Данные выплаты никак не связаны с ограниченной трудоспособностью, назначенной Кассой страхования от безработицы. Получателями компенсаций по автоналогу являются лица с инвалидностью, находящиеся на учете в Департаменте социального страхования.

– Почему в начале года уменьшились пенсии? Многие пенсионеры не досчитались денег – кто-то двух евро, а кто-то сразу двадцати…

– Это обусловлено повышением подоходного налога, который с 1 января 2025 года составил 22% вместо прежних 20%. Деньги недополучили те люди, чьи пенсии превышают не облагаемый налогом минимум в 776 евро. С разницы удерживается подоходный налог.

Например, при пенсии в 800 евро нужно уплатить подоходный налог с 24 евро. Если в минувшем году взымалось 4 евро 80 центов в месяц, то в этом году – уже 5 евро и 28 центов.

– Что изменится после индексации? С весны еще больше пенсионеров должны будут платить налоги с части своей пенсии?

– С 1 апреля после ежегодной индексации, согласно прогнозам, пенсии вырастут на 5,3%. Это означает, что пенсионеры, получающие сейчас более 735 евро, но менее 776 евро, с весны начнут платить подоходный налог, поскольку их пенсии после индексации превысят безналоговый порог.

По состоянию на 1 января 2025 года, пенсию размером свыше 776 евро получали 155 000 человек, или 47% пенсионеров. После индексации таких людей станет больше: примерно 52%, или немногим более половины от общего числа пенсионеров (уточнено после эфира – прим.ред.).