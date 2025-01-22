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Студия Postimees: кому компенсируют автоналог? Что происходит с пенсиями? Отвечает специалист

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Кому с завтрашнего дня Департамент соцстрахования начнет выплачивать одноразовые компенсации по автоналогу? Почему в январе многие пенсионеры не досчитались денег? Что изменится после индексации?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник отдела по выплате пособий Департамента социального страхования Артур Панов. Следите за беседой в 13:00!

  • Какой группе населения положены выплаты по автоналогу?
  • Речь идет исключительно о лицах с инвалидностью?
  • Почему в начале года многим пенсионерам поступила на счет сумма, меньше обычной?
  • Что принесет индексация пенсий?
  • Какие выплаты подлежат обложению подоходным налогом?
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