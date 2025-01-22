Кому с завтрашнего дня Департамент соцстрахования начнет выплачивать одноразовые компенсации по автоналогу? Почему в январе многие пенсионеры не досчитались денег? Что изменится после индексации?
Студия Postimees: кому компенсируют автоналог? Что происходит с пенсиями? Отвечает специалист
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник отдела по выплате пособий Департамента социального страхования Артур Панов. Следите за беседой в 13:00!
- Какой группе населения положены выплаты по автоналогу?
- Речь идет исключительно о лицах с инвалидностью?
- Почему в начале года многим пенсионерам поступила на счет сумма, меньше обычной?
- Что принесет индексация пенсий?
- Какие выплаты подлежат обложению подоходным налогом?