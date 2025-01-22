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Студия Postimees: кому компенсируют автоналог? Что происходит с пенсиями? Разъясняет эксперт (1)

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Кому с завтрашнего дня Департамент соцстрахования начнет выплачивать одноразовые компенсации по автоналогу? Почему в январе многие пенсионеры не досчитались денег? Что изменится после индексации?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по вопросам пенсий и семейных пособий Департамента соцстрахования Артур Панов

Фрагмент беседы:

– Какой категории населения положены выплаты по автоналогу? Когда начнут выплачивать компенсации?

– Согласно постановлению правительства, некоторые группы населения имеют право на компенсацию. Выплата будет одноразовой и не обязана полностью покрывать автоналог.

Первые компенсации начнут поступать на счета получателей уже с завтрашнего дня (с 23 января 2025 годаприм. ред.). Выплаты будут производиться до конца марта.

Данная мера призвана уменьшить влияние автоналога на самые уязвимые группы населения. Выплата предназначена для лиц с инвалидностью.

Компенсацию получат родители детей, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недостатка здоровья, а также люди трудоспособного возраста с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья.

Стоит учесть, что компенсация не предусмотрена для пенсионеров с инвалидностью. Речь идет только о детях и лицах трудоспособного возраста.

На детей с тяжелой степенью инвалидности положено 95 евро, с глубокой степенью инвалидности – 142 евро. Компенсация для лиц трудоспособного возраста с тяжелой степенью инвалидности составит 60 евро, с глубокой – 250 евро.

Отмечу, что выплата данной компенсации никак не связана с наличием автомобиля. Отсутствие последнего не является препятствием для получения компенсации.

– При этом никто другой, кроме лиц с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, не вправе претендовать на компенсацию по автоналогу?

– Данные выплаты никак не связаны с ограниченной трудоспособностью, назначенной Кассой страхования от безработицы. Получателями компенсаций по автоналогу являются лица с инвалидностью, находящиеся на учете в Департаменте социального страхования.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кому компенсируют автоналог? Что происходит с пенсиями?
Студия Postimees: кому компенсируют автоналог? Что происходит с пенсиями? Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp
  • Какой группе населения положены выплаты по автоналогу?
  • Речь идет исключительно о лицах с инвалидностью?
  • Почему в начале года многим пенсионерам поступила на счет сумма, меньше обычной?
  • Что принесет индексация пенсий?
  • Какие выплаты подлежат обложению подоходным налогом?
Комментарии (1)
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