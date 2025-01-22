На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по вопросам пенсий и семейных пособий Департамента соцстрахования Артур Панов.

Фрагмент беседы:

– Какой категории населения положены выплаты по автоналогу? Когда начнут выплачивать компенсации?

– Согласно постановлению правительства, некоторые группы населения имеют право на компенсацию. Выплата будет одноразовой и не обязана полностью покрывать автоналог.

Первые компенсации начнут поступать на счета получателей уже с завтрашнего дня (с 23 января 2025 года – прим. ред.). Выплаты будут производиться до конца марта.

Данная мера призвана уменьшить влияние автоналога на самые уязвимые группы населения. Выплата предназначена для лиц с инвалидностью.

Компенсацию получат родители детей, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недостатка здоровья, а также люди трудоспособного возраста с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья.

Стоит учесть, что компенсация не предусмотрена для пенсионеров с инвалидностью. Речь идет только о детях и лицах трудоспособного возраста.

На детей с тяжелой степенью инвалидности положено 95 евро, с глубокой степенью инвалидности – 142 евро. Компенсация для лиц трудоспособного возраста с тяжелой степенью инвалидности составит 60 евро, с глубокой – 250 евро.

Отмечу, что выплата данной компенсации никак не связана с наличием автомобиля. Отсутствие последнего не является препятствием для получения компенсации.

– При этом никто другой, кроме лиц с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, не вправе претендовать на компенсацию по автоналогу?

– Данные выплаты никак не связаны с ограниченной трудоспособностью, назначенной Кассой страхования от безработицы. Получателями компенсаций по автоналогу являются лица с инвалидностью, находящиеся на учете в Департаменте социального страхования.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кому компенсируют автоналог? Что происходит с пенсиями? Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Какой группе населения положены выплаты по автоналогу?

Речь идет исключительно о лицах с инвалидностью?

Почему в начале года многим пенсионерам поступила на счет сумма, меньше обычной?

Что принесет индексация пенсий?

Какие выплаты подлежат обложению подоходным налогом?