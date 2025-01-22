Кому с завтрашнего дня Департамент соцстрахования начнет выплачивать одноразовые компенсации по автоналогу? Почему в январе многие пенсионеры не досчитались денег? Что изменится после индексации?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по вопросам пенсий и семейных пособий Департамента соцстрахования Артур Панов.
Фрагмент беседы:
– Какой категории населения положены выплаты по автоналогу? Когда начнут выплачивать компенсации?
– Согласно постановлению правительства, некоторые группы населения имеют право на компенсацию. Выплата будет одноразовой и не обязана полностью покрывать автоналог.
Первые компенсации начнут поступать на счета получателей уже с завтрашнего дня (с 23 января 2025 года – прим. ред.). Выплаты будут производиться до конца марта.
Данная мера призвана уменьшить влияние автоналога на самые уязвимые группы населения. Выплата предназначена для лиц с инвалидностью.
Компенсацию получат родители детей, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недостатка здоровья, а также люди трудоспособного возраста с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья.
Стоит учесть, что компенсация не предусмотрена для пенсионеров с инвалидностью. Речь идет только о детях и лицах трудоспособного возраста.
На детей с тяжелой степенью инвалидности положено 95 евро, с глубокой степенью инвалидности – 142 евро. Компенсация для лиц трудоспособного возраста с тяжелой степенью инвалидности составит 60 евро, с глубокой – 250 евро.
Отмечу, что выплата данной компенсации никак не связана с наличием автомобиля. Отсутствие последнего не является препятствием для получения компенсации.
– При этом никто другой, кроме лиц с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, не вправе претендовать на компенсацию по автоналогу?
– Данные выплаты никак не связаны с ограниченной трудоспособностью, назначенной Кассой страхования от безработицы. Получателями компенсаций по автоналогу являются лица с инвалидностью, находящиеся на учете в Департаменте социального страхования.
Подробнее в повторе!
- Какой группе населения положены выплаты по автоналогу?
- Речь идет исключительно о лицах с инвалидностью?
- Почему в начале года многим пенсионерам поступила на счет сумма, меньше обычной?
- Что принесет индексация пенсий?
- Какие выплаты подлежат обложению подоходным налогом?