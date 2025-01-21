По меньшей мере 66 человек погибли при пожаре на популярном лыжном курорте в Турции

Пожар начался в 12-этажном (по другим данным, 11-этажном) отеле Grand Kartal в 03:27 по местному времени. Сейчас в Турции начались общенациональные двухнедельные школьные каникулы, и это разгар лыжного сезона, поэтому в отеле находились 234 постояльца.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что, согласно предварительным данным, пожар возник в ресторанной зоне на четвертом этаже отеля и распространился на верхние этажи. Отель находится довольно далеко от центра Болу. В сочетании с морозной погодой это привело к тому, что пожарные добирались на место больше часа.

Спасательные работы продолжались и утром, и тогда же появились сообщения о том, что спасатели все еще пытаются добраться до некоторых частей отеля.

Так отель выглядел изнутри с утра, когда спасательные работы еще продолжались. На фото видно выгоревшее помещение, по всей видимости, на верхнем этаже. Часть скошенного потолка еще горит. Фото: Getty Images

По данным турецких СМИ, как минимум два человека погибли, выпрыгнув из окон отеля. Некоторые пытались выбраться из окон по веревкам, сделанным из постельного белья.

Лыжный инструктор Неджми Кепчетутан рассказал турецкому телевидению, что ему удалось спастись, потому что он хорошо знал отель, в то время как гостям, незнакомым с его устройством, повезло меньше.

«Люди кричали из окон: "Спасите нас", потому что внутри был сильный дым. Мы вытащили 20-25 человек», - рассказал он телеканалу NTV.

Отель после пожара. Из одного окна торчит веревка, связанная из постельного белья. Фото: Getty Images

Причина пожара все еще неизвестна. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что к расследованию подключилась прокуратура. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес соболезнования семьям погибших.