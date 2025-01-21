Таллиннские библиотеки обзавелись «умными» полками для возврата книг

Полки возврата на основе технологии RFID, уже довольно распространенной в других частях мира, но впервые внедренной в Эстонии, автоматически фиксируют возврат материалов в библиотечной системе, и читатели могут быстро выбирать новый материал для чтения или решать другие задачи.

Во всех библиотеках уже установлены автоматы самообслуживания, с помощью которых читатель может брать и возвращать информацию без помощи библиотекаря. В прошлом году было выдано более 26 000 и возвращено более 36 000 носителей информации с использованием автоматов самообслуживания.

Круглосуточные шкафчики для выдачи книг, расположенные во многих библиотеках, дают читателям возможность брать предварительно заказанные книги или журналы, даже когда библиотека закрыта. Помимо шкафчиков для выдачи в библиотеках Сюдалинна, Лийвалайа, Кяннукуке, Лаагна, Пельгуранна, Пирита, Пяэскюла и Вяйке-Ыйсмяэ, теперь можно воспользоваться шкафчиком для выдачи и в библиотеке Нымме.