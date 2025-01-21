Хотите заплатить автоналог? Сначала нужно погасить задолженности

Налог на транспортное средство оплачивается через авансовый счет в Налогово-таможенном департаменте. Однако, если на этом счете имеются непогашенные налоговые обязательства, новый налог оплатить нельзя, пока старые долги не будут полностью закрыты. Поэтому даже при желании многие должники не могут заплатить автоналог. Подробнее об этом рассказывает руководитель отдела подоходного налога МТА Агне Кивисельг.