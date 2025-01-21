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Хотите заплатить автоналог? Сначала нужно погасить задолженности

Перевод: Каролина Вертяева
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Первый платеж автоналога нужно заплатить до 16 июня.
Первый платеж автоналога нужно заплатить до 16 июня. Фото: Liis Treimann

Налог на транспортное средство оплачивается через авансовый счет в Налогово-таможенном департаменте. Однако, если на этом счете имеются непогашенные налоговые обязательства, новый налог оплатить нельзя, пока старые долги не будут полностью закрыты. Поэтому даже при желании многие должники не могут заплатить автоналог. Подробнее об этом рассказывает руководитель отдела подоходного налога МТА Агне Кивисельг.

- Я правильно понимаю, что если у меня есть задолженности на авансовом счете, и я хочу оплатить налог на транспортное средство, пойдут ли деньги сначала на погашение старых долгов?

- Совершенно верно, вы все правильно поняли. Если у налогоплательщика есть налоговые обязательства с более ранними сроками, чем дата уплаты автоналога, то эти обязательства будут автоматически покрыты с авансового счета в первую очередь. Это регулируется законом о порядке налогообложения (§ 105, пункт 6). Даже если сроки оплаты совпадают, используется установленный законом порядок.

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