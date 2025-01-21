Почему пользователи TikTok больше верят России и Китаю, чем Западу?

Дезинформация, фейки, различные теории заговора, иностранная пропаганда широко распространены в немецком обществе, особенно среди молодежи и пользователей TikTok, и оказывают влияние на общественное мнение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Алленсбаха по заказу немецкого Фонда имени Фридриха Наумана.

В конце декабря 2024 года были опрошены около 2092 человек старше 16 лет. В ходе опроса респондентов спрашивали об их отношении к нарративам, распространяемым Россией и Китаем, а также задавали вопросы о пандемии коронавируса, прививках против ковида и глобальных изменениях климата.

Большинство опрошенных согласились с тем, что фейки в СМИ и соцсетях, являются «большой проблемой». Но лишь 44 процента респондентов, по собственным оценкам, могут легко их распознать.

Особенно это касается соцсети TikTok, которую постоянно подвергают критике за попытки манипулировать общественным мнением и оказывать влияние на молодежь. Как выяснилось в ходе опроса, в вопросах внешней политики пользователи TikTok действительно часто имеют другое мнение чем те, кто черпает информацию из классических СМИ и других соцсетей. Причина - они находятся в потоке дезинформации и фейков, Особенно это касается таких тем, как демократия, политика Китая и России. К этим странам пользователи TikTok более лояльны.

Как ответили на вопрос о России