В Германии провели опрос, согласно которому, молодежь и особенно пользователи TikTok, имеют иное мнение, чем тем, кто использует классические СМИ. В TikTok более подвержены дезинформации, в частности из РФ и КНР, пишет Deutsche Welle.
Почему пользователи TikTok больше верят России и Китаю, чем Западу?
Дезинформация, фейки, различные теории заговора, иностранная пропаганда широко распространены в немецком обществе, особенно среди молодежи и пользователей TikTok, и оказывают влияние на общественное мнение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Алленсбаха по заказу немецкого Фонда имени Фридриха Наумана.
В конце декабря 2024 года были опрошены около 2092 человек старше 16 лет. В ходе опроса респондентов спрашивали об их отношении к нарративам, распространяемым Россией и Китаем, а также задавали вопросы о пандемии коронавируса, прививках против ковида и глобальных изменениях климата.
Большинство опрошенных согласились с тем, что фейки в СМИ и соцсетях, являются «большой проблемой». Но лишь 44 процента респондентов, по собственным оценкам, могут легко их распознать.
Особенно это касается соцсети TikTok, которую постоянно подвергают критике за попытки манипулировать общественным мнением и оказывать влияние на молодежь. Как выяснилось в ходе опроса, в вопросах внешней политики пользователи TikTok действительно часто имеют другое мнение чем те, кто черпает информацию из классических СМИ и других соцсетей. Причина - они находятся в потоке дезинформации и фейков, Особенно это касается таких тем, как демократия, политика Китая и России. К этим странам пользователи TikTok более лояльны.
Как ответили на вопрос о России
Так, 30 процентов всех опрошенных не согласны с тем, что Россия целенаправленно распространяет дезинформацию. Среди респондентов в возрасте младше 29 лет таковых - 42 процента. Среди пользователей TikTok - 50 процентов.
С высказыванием о том, что «Россия, вопреки международному праву ведет захватническую войну против Украины», полностью или скорее согласны 78 процентов всех опрошенных. Среди респондентов младше 29 лет, с этим согласились 69,7 процента. Среди TikTok пользователей - 66 процентов.
Как отмечают в Фонде имени Наумана, вызывает беспокойство то, что более трети всех пользователей TikTok придерживаются мнения, что Россия больше, чем Запад заинтересована в том, чтобы в Украине наступил мир. Среди всех опрошенных в это верят 18 процентов. Среди молодежи - 23 процента.
Китай - не диктатура?
Как показали результаты опроса, 81 процент всех респондентов считает КНР диктатурой. Среди респондентов младше 29 лет таковых намного меньше - 67 процентов. А среди пользователей TikTok с этим согласны 62 процента.
Кроме того, почти 30 процентов всех опрошенных полагают, что автократическая система правления в Китае «эффективнее и успешнее», чем западные демократии. Среди пользователей TikTok так думают 42 процента опрошенных.
Ковид, вакцинация, изменение климата: в TikTok другое мнение
Что касается остальных тем, то результаты опроса показывают, что наиболее сильному влиянию дезинформации также подвержены пользователи TikTok. 25 процентов всех респондентов считают, что пандемия коронавируса была создана правительствами и элитами специально, чтобы сильнее контролировать население. Между тем такого мнения придерживаются около 44 процентов пользователей TikTok.
Как отмечают авторы исследования, большую тревогу вызывают настроения молодых пользователей TikTok в отношении научных данных. 71 процент респондентов младше 29 лет согласны с тем, что прививки от ковида спасли жизни миллионам людей. Среди пользователей TikTok с этим согласны 69 процентов. Более 20 процентов молодежи, каждый пятый, в этом сомневаются.
В том, что касается глобального изменения климата, 64 процента всех опрошенных и 67 процентов молодежи согласны с тем, что оно вызвано человеческой деятельностью. Среди TikTok пользователей таковых более половины.
Какова роль TikTok
«Молодежь более восприимчива к дезинформации и TikTok играет в этом решающую роль. Мы не должны допустить, чтобы российская и китайская дезинформация распространялась все дальше», - так прокомментировала результаты опроса зампредседатель фонда Фридриха Наумана Сабине Лойтхойзер Шнарренбергер.
Платформа TikTok принадлежит концерну Bytedance, главный офис которого находится в Китае. Число ее пользователей в США составляет более 170 млн. 19 января она перестала там работать после запрета ее Джо Байденом. Но в день инаугурации 20 января Дональд Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok на 75 дней. Политики и эксперты видят в этой платформе угрозу безопасности, поскольку китайские власти могут собирать с ее помощью личные данные пользователей и пытаться манипулировать общественным мнением. И в Германии перед досрочными выборами в бундестаг растут опасения, связанные с тем, что TitTok может стать источником дезинформации и манипуляций.