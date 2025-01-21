Государство внедряет электронные выпускные экзамены в основной школе

По словам вице-канцлера Министерства образования Хенри Каттаго, партнер по разработке информационной системы экзаменов уже найден, и работы над созданием нового решения продолжаются. «Наша цель - провести пробные экзамены весной следующего года в обновленной системе. Это позволит протестировать работу платформы и механизм оценки на большом числе учащихся. Это даст уверенность, что в 2027 году выпускные экзамены основной школы можно будет провести уже в электронном формате», - отметил он.