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Государство внедряет электронные выпускные экзамены в основной школе

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Выпускники школ собрались, чтобы сдать экзамены. Фото иллюстративное.
Выпускники школ собрались, чтобы сдать экзамены. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В настоящее время создается новая экзаменационная информационная система. Электронные пробные экзамены начнут проводиться в 2026 году, а выпускные экзамены в основной школе впервые станут электронными весной 2027 года.

По словам вице-канцлера Министерства образования Хенри Каттаго, партнер по разработке информационной системы экзаменов уже найден, и работы над созданием нового решения продолжаются. «Наша цель - провести пробные экзамены весной следующего года в обновленной системе. Это позволит протестировать работу платформы и механизм оценки на большом числе учащихся. Это даст уверенность, что в 2027 году выпускные экзамены основной школы можно будет провести уже в электронном формате», - отметил он.

Каттаго добавил, что для успешного проведения электронных экзаменов необходимо создать надежную и стабильную электронную среду, где технические риски сведены к минимуму. «Для этого платформу электронных экзаменов существенно обновят, чтобы сделать систему более современной и улучшить пользовательский опыт».

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