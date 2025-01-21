Урмас Паэт в Европарламенте: до сих пор есть те, кто не верит в причастность России к повреждениям кабелей

«За последние месяцы уже несколько судов неоднократно повредили подводные электрические и коммуникационные кабели в Балтийском море, - сказал Паэт в своей речи. - В последний раз это произошло в сочельник и в результате люди в Балтийских стран платят за электричество гораздо больше, чем платили бы при работающем кабеле».

Паэт добавил, что несмотря на это все еще находятся «аналитики», которые не верят, что разрушение кабелей является частью гибридной войны России против Запада. «Чем раньше они откажутся от этих опасных иллюзий, тем лучше. Разрушение энергетических и коммуникационных кабелей - часть российской гибридной войны против Европы. И ей нужно сопротивляться вместе и сплоченно», - сказал Паэт и добавил, что Россия проверяет, как далеко ей разрешат зайти, и что потенциальные объекты нападения расположены не только в Балтийском море, но и в Северном море, Атлантическом океане, Средиземном море и других регионах.

«Нужно защищать наши сообщения и наказывать тех, кто их разрушает, со всей строгостью. Чтобы России было сложнее найти суда и экипажи, готовые совершать преступления. Но европейские страны могут начать действовать всерьез только когда оценка риска будет адекватной и мы откажемся от всех иллюзий в отношении России», - добавил Паэт.