На следующей неделе городская управа представит общественности проект плана развития Старого города, а координатор, ответственный за его реализацию, начнет работу с 1 февраля.
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Таллиннский Старый город получит комплексный план развития и координатора
По словам вице-мэра Мадле Липпус (Социал-демократическая партия), работа над планом развития Старого города продолжается уже долгое время. «Ранее этим занималась администрация района Кесклинн, но поскольку это тесно связано со статусом Старого города Таллинна как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, мы решили, что будет целесообразнее, если процесс координирует Таллиннский департамент городского планирования», - отметила Липпус.