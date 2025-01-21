Таллиннский Старый город получит комплексный план развития и координатора

По словам вице-мэра Мадле Липпус (Социал-демократическая партия), работа над планом развития Старого города продолжается уже долгое время. «Ранее этим занималась администрация района Кесклинн, но поскольку это тесно связано со статусом Старого города Таллинна как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, мы решили, что будет целесообразнее, если процесс координирует Таллиннский департамент городского планирования», - отметила Липпус.

Липпус сообщила, что работа над планом продвинулась настолько, что его основные положения на 2025–2035 годы, то есть на ближайшее десятилетие, уже сформированы. В следующий четверг пройдет первая публичная презентация, где этот план будет представлен всем заинтересованным сторонам.