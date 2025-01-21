ФОТО Любитель астрономии из Эстонии запечатлел «парад планет» на одном фото

«В субботу вечером мне удалось поймать далекий ледяной гигант Нептун в объектив телескопа. Теперь семейный портрет Солнечной системы почти готов, не хватает только Меркурия», - сообщил на странице в Facebook руководитель астрономического клуба Тырва Таави Нийттеэ.

На снимке сверху вниз можно увидеть Солнце, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Луну. Все фотографии были сделаны с помощью одного телескопа, но в разное время и с использованием двух разных камер. Эти изображения были объединены на одном снимке в масштабе, примерно соответствующем их видимому размеру.

Таави Нииттеэ уточнил, что из-за изменения видимого диаметра планет по мере их удаления или приближения к Земле (особенно Марса и Венеры) картинка не претендует на абсолютную научную точность. Луна и Солнце были сняты летом, а остальные планеты - за последние три месяца.

Эксперты отмечают, что лучше всего наблюдать парад планет примерно 21 января. Для поиска планет рекомендуют скачать приложение Stellarium или воспользоваться интерактивной картой неба.

Доктор Ребекка Аллен, астрофизик и содиректор Института космических технологий и промышленности университета Суинберна, заявила, что это редкая возможность увидеть на небе так много планет, особенно далекие, такие как Нептун.

Марс, Юпитер, Сатурн и Венера будут наиболее заметны, особенно 21 января, но с помощью бинокля или хорошего телескопа можно разглядеть также Уран и Нептун.

«На самом деле планеты физически не становятся ближе. То, что мы видим, - это эффект перспективы. Эти планеты остаются на огромных расстояниях друг от друга и от Земли», - объяснила Аллен.

Кон Стоитсис из Викторианского астрономического общества добавил, что четыре ярких планеты выглядят «как маяки», которые легко заметить на ясном небе около 21:45. «Вы не сможете их пропустить», - сказал он.

Смотрев на север, можно увидеть Венеру и Сатурн слева, Юпитер справа, а через пару часов к ним присоединится ярко-красный Марс.

Стоитсис также отметил, что параллельно с парадом планет можно наблюдать спутники, которые выглядят как яркие движущиеся звезды.