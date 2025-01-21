В этом месяце любителей астрономии ждет редкий «парад планет», когда большинство планет Солнечной системы будет видно на ночном небе одновременно. Все они находятся на одной стороне Солнца, вдоль линии небесного экватора.
ФОТО ⟩ Любитель астрономии из Эстонии запечатлел «парад планет» на одном фото
«В субботу вечером мне удалось поймать далекий ледяной гигант Нептун в объектив телескопа. Теперь семейный портрет Солнечной системы почти готов, не хватает только Меркурия», - сообщил на странице в Facebook руководитель астрономического клуба Тырва Таави Нийттеэ.
На снимке сверху вниз можно увидеть Солнце, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Луну. Все фотографии были сделаны с помощью одного телескопа, но в разное время и с использованием двух разных камер. Эти изображения были объединены на одном снимке в масштабе, примерно соответствующем их видимому размеру.
Таави Нииттеэ уточнил, что из-за изменения видимого диаметра планет по мере их удаления или приближения к Земле (особенно Марса и Венеры) картинка не претендует на абсолютную научную точность. Луна и Солнце были сняты летом, а остальные планеты - за последние три месяца.
Эксперты отмечают, что лучше всего наблюдать парад планет примерно 21 января. Для поиска планет рекомендуют скачать приложение Stellarium или воспользоваться интерактивной картой неба.
Доктор Ребекка Аллен, астрофизик и содиректор Института космических технологий и промышленности университета Суинберна, заявила, что это редкая возможность увидеть на небе так много планет, особенно далекие, такие как Нептун.
Марс, Юпитер, Сатурн и Венера будут наиболее заметны, особенно 21 января, но с помощью бинокля или хорошего телескопа можно разглядеть также Уран и Нептун.
«На самом деле планеты физически не становятся ближе. То, что мы видим, - это эффект перспективы. Эти планеты остаются на огромных расстояниях друг от друга и от Земли», - объяснила Аллен.
Кон Стоитсис из Викторианского астрономического общества добавил, что четыре ярких планеты выглядят «как маяки», которые легко заметить на ясном небе около 21:45. «Вы не сможете их пропустить», - сказал он.
Смотрев на север, можно увидеть Венеру и Сатурн слева, Юпитер справа, а через пару часов к ним присоединится ярко-красный Марс.
Стоитсис также отметил, что параллельно с парадом планет можно наблюдать спутники, которые выглядят как яркие движущиеся звезды.