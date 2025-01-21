В конце прошлого года был опубликован европейский индекс «путешественника с рюкзаком», который сравнивает стоимость поездок в разных странах и городах. Этот индекс предоставляет обзор городов Европы, от самых дешевых до самых дорогих.
Для подписчиков
ГРАФИК ⟩ Самые дешевые города для путешествий в Европе
Индекс включает следующие компоненты: стоимость одной ночи в доступном, но хорошо расположенном хостеле с положительными отзывами, проезд на общественном транспорте, посещение одной платной достопримечательности, три приема пищи в день и три местных дешевых алкогольных напитка (пиво или бокал вина). Несмотря на колебания цен на еду и напитки в разных городах, результаты представляют максимально точные средние значения.