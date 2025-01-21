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ГРАФИК Самые дешевые города для путешествий в Европе

Перевод: Каролина Вертяева
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Именно в этих городах туристам с рюкзаком на плечах будет наиболее выгодно путешествовать. Фото иллюстративное.
Именно в этих городах туристам с рюкзаком на плечах будет наиболее выгодно путешествовать. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

В конце прошлого года был опубликован европейский индекс «путешественника с рюкзаком», который сравнивает стоимость поездок в разных странах и городах. Этот индекс предоставляет обзор городов Европы, от самых дешевых до самых дорогих.

Индекс включает следующие компоненты: стоимость одной ночи в доступном, но хорошо расположенном хостеле с положительными отзывами, проезд на общественном транспорте, посещение одной платной достопримечательности, три приема пищи в день и три местных дешевых алкогольных напитка (пиво или бокал вина). Несмотря на колебания цен на еду и напитки в разных городах, результаты представляют максимально точные средние значения.

Несмотря на сложное время, Киев остается самым доступным местом для путешествий и в 2025 году. Например, суточный бюджет в Киеве составляет около 1526 украинских гривен (примерно 33,05 евро). В эту сумму входят расходы на транспорт (16 гривен), питание (810 гривен), напитки и развлечения (195 гривен), а также посещение достопримечательностей (50 гривен). Проживание в DREAM Hostel обойдется в 455 гривен за ночь.

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