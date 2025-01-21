«Защита Парижа начинается с Нарвы»: Каллас об увеличении расходов на оборону

Каллас подчеркнула, что важно не столько процент от ВВП, сколько реальная сила обороноспособности. «Мы ведь не воюем процентами, а реальными возможностями, - отметила она. - Сейчас вопрос в том, какие именно возможности нам нужно развивать, в каком объеме и сколько средств потребуется. Если для достижения уровня в пять процентов необходимо, мы этого достигнем, но важно понять, какие именно аспекты нашей обороны нужно дополнительно развивать», - пояснила Каллас.