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«Защита Парижа начинается с Нарвы»: Каллас об увеличении расходов на оборону

Перевод: Каролина Вертяева
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Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Madis Veltman

«Очевидно, что в условиях ухудшающейся ситуации с безопасностью мы должны постоянно укреплять нашу обороноспособность, - заявила министр образования и науки Кристина Каллас. - Планы обороны стран восточного фланга НАТО предусматривают значительное усиление наших возможностей, и мы должны следовать этим планам». 

Каллас подчеркнула, что важно не столько процент от ВВП, сколько реальная сила обороноспособности. «Мы ведь не воюем процентами, а реальными возможностями, - отметила она. - Сейчас вопрос в том, какие именно возможности нам нужно развивать, в каком объеме и сколько средств потребуется. Если для достижения уровня в пять процентов необходимо, мы этого достигнем, но важно понять, какие именно аспекты нашей обороны нужно дополнительно развивать», - пояснила Каллас.

Она добавила, что хотя усиление обороноспособности Эстонии крайне важно, увеличение инвестиций в оборону должно быть частью более широкой инициативы, в которую вовлечены все страны Европейского союза.

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