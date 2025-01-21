Прогноз специалиста: настоящая зима в этом году под вопросом

«В ближайшие две недели зима точно не закрепится», - предположил Каазик, наблюдая за падающим с неба снегом. Во вторник около двух часов дня термометр показывал пару градусов ниже нуля, но к концу недели температура вновь поднимется до 4–5 градусов тепла.

«Мы не знаем, что будет в середине или во второй половине февраля. Бывали годы, когда в это время еще выпадал снег, но, скорее всего, большого и стабильного снежного покрова не будет», - добавил он.