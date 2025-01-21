Несмотря на то, что во вторник днем специалист в области физики атмосферы находился перед зданием своего рабочего места - Института физики Тартуского университета, наблюдая снегопад, он отметил, что в этом году настоящей устойчивой зимы, скорее всего, не будет.
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Прогноз специалиста: настоящая зима в этом году под вопросом
«В ближайшие две недели зима точно не закрепится», - предположил Каазик, наблюдая за падающим с неба снегом. Во вторник около двух часов дня термометр показывал пару градусов ниже нуля, но к концу недели температура вновь поднимется до 4–5 градусов тепла.