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Прогноз специалиста: настоящая зима в этом году под вопросом

Перевод: Каролина Вертяева
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Специалист в области физики атмосферы Марко Каазик.
Специалист в области физики атмосферы Марко Каазик. Фото: Margus Ansu

Несмотря на то, что во вторник днем специалист в области физики атмосферы находился перед зданием своего рабочего места - Института физики Тартуского университета, наблюдая снегопад, он отметил, что в этом году настоящей устойчивой зимы, скорее всего, не будет.

«В ближайшие две недели зима точно не закрепится», - предположил Каазик, наблюдая за падающим с неба снегом. Во вторник около двух часов дня термометр показывал пару градусов ниже нуля, но к концу недели температура вновь поднимется до 4–5 градусов тепла.

«Мы не знаем, что будет в середине или во второй половине февраля. Бывали годы, когда в это время еще выпадал снег, но, скорее всего, большого и стабильного снежного покрова не будет», - добавил он.

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