Заклятые друзья. Сможет ли Европа «укротить Трампа» и почему их отношения в этот раз могут быть совсем другими

После брексита в ЕС рассматривают Великобританию как близкого союзника, разделяющего те же ценности в мире, которым угрожают амбиции Китая, российская экспансия и непредсказуемый нахрапистый президент США.

Тем временем НАТО усилилась в военном и стратегическом плане после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии - хотя там по-прежнему опасаются того, что с приходом Трампа роль США в блоке снизится.

Поэтому остается надежда, что в этот раз европейцы не продемонстрируют Трампу тех противоречий, которые так его раздражают.

В этот раз Европа признает необходимость тратить больше средств на оборону, как он требует. Она гораздо более настороженно относится к Китаю, как он ожидает, и заметно сдвинулась вправо в политике, как ему нравится.

Но будут ли европейские лидеры готовы пойти наперекор Трампу, невзирая на все его угрозы и заявления, если им покажется, что он переступил черту - например, в вопросе прав человека, свободы слова или сотрудничества с диктаторами?

Следующая глава в отношениях между трансатлантическими заклятыми друзьями еще не написана.