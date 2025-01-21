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Graanul Invest: правительство впервые за долгое время обсуждает действительно важные вопросы

Перевод: Каролина Вертяева
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Председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии и член правления Graanul Invest Яано Хайдла.
Председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии и член правления Graanul Invest Яано Хайдла. Фото: AS Timber

Впервые за долгое время в правительстве обсуждается вопрос, который реально может поддержать уже действующие в Эстонии предприятия, создающие рабочие места и вносящие налоговые поступления в государственный бюджет, заявил председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии и член правления Graanul Invest Яано Хайдла, комментируя возможность снижения платы за возобновляемую энергию.

По словам Хайдла, не секрет, что высокая стоимость энергии является одним из основных затратных пунктов для предприятий, особенно в деревообрабатывающей, бумажной, пищевой и химической промышленности.

«И пока другие страны, с которыми мы конкурируем на внешних рынках, шаг за шагом вводят исключения или другие меры поддержки для своих предприятий, чтобы снизить для них стоимость энергии, Эстония до сих пор оставляла компании на произвол судьбы. Более того, плата за возобновляемую энергию в Эстонии выше, чем в среднем по Европейскому союзу», - подчеркнул он.

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