Graanul Invest: правительство впервые за долгое время обсуждает действительно важные вопросы

По словам Хайдла, не секрет, что высокая стоимость энергии является одним из основных затратных пунктов для предприятий, особенно в деревообрабатывающей, бумажной, пищевой и химической промышленности.

«И пока другие страны, с которыми мы конкурируем на внешних рынках, шаг за шагом вводят исключения или другие меры поддержки для своих предприятий, чтобы снизить для них стоимость энергии, Эстония до сих пор оставляла компании на произвол судьбы. Более того, плата за возобновляемую энергию в Эстонии выше, чем в среднем по Европейскому союзу», - подчеркнул он.