Впервые за долгое время в правительстве обсуждается вопрос, который реально может поддержать уже действующие в Эстонии предприятия, создающие рабочие места и вносящие налоговые поступления в государственный бюджет, заявил председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии и член правления Graanul Invest Яано Хайдла, комментируя возможность снижения платы за возобновляемую энергию.
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Graanul Invest: правительство впервые за долгое время обсуждает действительно важные вопросы
По словам Хайдла, не секрет, что высокая стоимость энергии является одним из основных затратных пунктов для предприятий, особенно в деревообрабатывающей, бумажной, пищевой и химической промышленности.