Жертва нападения полицейской собаки: «В больнице сказали, что на восстановление уйдет не менее двух недель»

Вчером в понедельник развернувшиеся в столичном районе Пыхья-Таллинн события напоминали сюжет какого-то боевика: предполагаемый пьяный водитель скрылся с места происшествия, и для его поимки была задействована служебная собака. Однако история приняла неожиданный поворот, когда собака напала на случайного прохожего. В ходе погони сотрудникам правоохранительных органов не удалось поймать водителя.
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Согласно пресс-релизу, распространенному полицией в понедельник, служебная собака находилась на поводке во время преследования разыскиваемого человека. Однако пострадавший сообщил Postimees обратное, заявив, что при необходимости сотрудники правоохранительных органов могут проверить его слова с помощью видеозаписи с нагрудной камеры.