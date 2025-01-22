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Жертва нападения полицейской собаки: «В больнице сказали, что на восстановление уйдет не менее двух недель»

Перевод: Дмитрий Рая
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Находясь в отделении неотложной помощи региональной больницы, Сергей записал видео, на котором видны перевязанные части тела, поврежденные в результате нападения собаки.
Находясь в отделении неотложной помощи региональной больницы, Сергей записал видео, на котором видны перевязанные части тела, поврежденные в результате нападения собаки. Фото: Kaader videost

Вчером в понедельник развернувшиеся в столичном районе Пыхья-Таллинн события напоминали сюжет какого-то боевика: предполагаемый пьяный водитель скрылся с места происшествия, и для его поимки была задействована служебная собака. Однако история приняла неожиданный поворот, когда собака напала на случайного прохожего. В ходе погони сотрудникам правоохранительных органов не удалось поймать водителя.

Согласно пресс-релизу, распространенному полицией в понедельник, служебная собака находилась на поводке во время преследования разыскиваемого человека. Однако пострадавший сообщил Postimees обратное, заявив, что при необходимости сотрудники правоохранительных органов могут проверить его слова с помощью видеозаписи с нагрудной камеры.

«Я гулял по Пельгуранду около 17:30 вечера, когда внезапно почувствовал, как кто-то приблизился сзади и схватил меня за правую ногу. Через секунду я понял, что это собака, и начал с ней бороться, - вспоминает 47-летний Сергей, которого укусила служебная собака. - Каким-то образом мне удалось вырваться из пасти собаки, хотя я и сильно страдал, борясь с ней».

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