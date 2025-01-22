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Рейтинги: поддержка правительственной коалиции упала до рекордно низкой отметки

Редактор: rus.postimees.ee
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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Совокупная популярность образующих правительственную коалицию Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200» упала до самой низкой отметки, которая фиксировалась у эстонского правительства с начала 2019 года, пишет Rus.ERR.

С учетом опубликованных 22 января данных последнего еженедельного опроса социологической службы Norstat, партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 32,6% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 59,6%.

С учетом данных последнего опроса, 28,3% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18% - Партию реформ и 16,2% - EKRE, Центристскую партию - 15,1%, а социал-демократов - 11,9% опрошенных.

Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» осталась на уровне 2,7%, что существенно ниже пятипроцентного избирательного порога.

Рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,1%, «Зеленых Эстонии» - 1,3%, а «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK) - 0,9%, уступая популярности Koos, которая составляет 1,1%.

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