Проверьте модемы и роутеры: Tele2 начинает закрытие своей 3G-сети

Технологии стремительно развиваются – и 3G-сеть, с точки зрения современных решений, уже не соответствует требованиям клиентов. Именно поэтому Tele2 решил, последним среди эстонских операторов, закрыть к концу года свою 3G-сеть - ее время истекло, - сообщил руководитель подразделения частных клиентов Tele2 Расмус Нурк. - Как нам известно, большинство наших клиентов пользуются сетями четвертого и пятого поколения - и поддержка 3G-сети сегодня экономически нецелесообразна. Вместо этого мы направим больше средств на развитие 4G- и 5G-сети, что позволит улучшить качество услуг разговорной связи и передачи данных».

Закрытие 3G-сети в регионах будет осуществляться по следующему плану: Начиная с 02.2025 - город Раквере и его окрестности; начиная с 05.2025 - Западная Эстония, Пярнумаа и острова; начиная с 09.2025 - Таллинн и Харьюмаа; начиная с 11.2025 - Ида- и Ляэне-Вирумаа, Центральная и Северо-восточная Эстония.

Планируемое закрытие в первую очередь касается устаревших модемов и роутеров, которых могут работать только в 3G-сети и после ее закрытия станут непригодными. «Большинство звонков в настоящее время совершается с помощью услуги VoLTE, то есть в 4G-сети, которая обеспечивает более высокое качество разговорной связи, минимизацию задержки при голосовом звонке и более высокую стабильность. Владельцы старых кнопочных телефонов могут не беспокоиться – после закрытия 3G они смогут также использовать для звонков 2G-сеть, которая по-прежнему будет работать», - подчеркнул Расмус Нурк.

Желательно заблаговременно, еще до закрытия 3G, приобрести телефон с поддержкой VoLTE - с прицелом на будущее и для того, чтобы повысить качество разговорной связи. О том, поддерживает ли Ваш телефон услугу VoLTE, он сообщит Вам сам. Большинство моделей показывают в верхней части экрана, какая сеть/технология используется в данный момент: 2G, 3G, 4G/VoLTE или 5G.

Если у Вас относительно новая модель, то можно проверить в ее настройках, включена ли услуга VoLTE. Советуем также проверить с этой точки зрения свои интернет-устройства (модем, роутер, модем в ноутбуке и т.д.). Все современные устройства поддерживают более высокую скорость интернета, а самые новые модели роутеров также улучшают качество и безопасность домашней WiFi-сети.