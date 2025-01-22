Столетний договор с Британией, намерения нового американского президента Дональда Трампа, выступление украинского президента Владимира Зеленского в Давосе - вот о чем говорили украинцы на минувшей неделе, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Договор на сто лет с Лондоном, демонстративные удары по Киеву и сигналы в инаугурационной речи Трампа. Обзор событий в Украине (2)
Ракета по самому первому в Украине «Макдональдсу», ежедневные атаки украинских дронов по российским НПЗ и нефтебазам, тяжелые бои около Покровска на Донбассе - это тоже было в центре внимания. И еще был осторожный оптимизм по поводу того, что половину зимы прошли без блэкаутов.
В конце минувшей недели Великобритания и Украина заключили Договор о столетнем партнерстве. Собственно, это было ключевым событием во время визита в Украину британского премьер-министра Кира Стармера. Вторым громким событием в тот день была демонстративная дневная атака российских дронов на украинскую столицу. Атака была массовой - их сбивали даже прямо над городскими кварталами.
Украинская и британская делегации общались под звуки работающей столичной ПВО. Смысла особенного в той атаке не было - днем дроны видно намного лучше, из проще сбивать даже легким стрелковым вооружением. Не говоря уж о том, насколько проще днем делать свою работу хорошо натасканным мобильным огневым группам на пикапах, которые оснащены тяжелыми пулеметами и переносными зенитными ракетными комплексами. Совершенно очевидно, что то был такой «привет» британскому премьеру от Кремля.
Лондон имеет планы
Бесноваться у Путина по поводу столетнего договора между Лондоном и Киевом были причины: новое соглашение обеспечит военное, экономическое и гуманитарное сотрудничество, а Стармер назвал этот документ историческим. В том числе и потому, что в договоре есть слова о взаимной экономической и военной поддержке в случае агрессии против одной из сторон.
Там еще много важного по части гуманитарных задач и экономического сотрудничества, в чем Украина нуждается очень. Но намного большее внимание привлекла оборонная составляющая, по поводу которой Лондон стремительно наращивает усилия.
Собственно, Британия и без того была до сих пор среди лидеров по масштабам поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Ну а теперь и подавно. По итогам визита уже есть договоренности о британской ежегодной военной помощи Украине на сумму около 3,6 млрд долларов. Это не считая тех миллиардов, которые Британия предоставит для поддержки украинского бюджета непосредственно.
Договор не является секретным - в его 14 статьях много чего об оборонном и экономическом сотрудничестве. И тогда же Зеленский и Стармер посетили специально подготовленную к высокому визиту выставку украинских боевых дронов, в том числе - дальнего действия. Явно и демонстративно было заявлено, что многие из этих проектов не только финансируются Лондоном, но также используют британские технологические решения.
То есть вполне открыто было показано, как именно выглядели усиление сотрудничества между оборонно-промышленными базами обеих стран, а также передача технологий для совместного производства оборонной продукции, - еще до заключения столетнего договора. Ну, а после вступления этого соглашения в силу все это, скорее всего, примет еще более системный и масштабный характер.
В этом смысле Лондон идет впереди Евросоюза, который тоже очень активно поддерживает Украину не только финансово и передачей собственных вооружений, но уже и совместными проектами в военно-промышленном комплексе. Например, Rheinmetall (ФРГ) и ряд других немецких компаний уже создали совместные с украинскими компаниями предприятия по ремонту танков, бронемашин и другой техники непосредственно в Украине.
То, что Великобритания не является членом ЕС, явно дает ей намного больше свободы в решениях по поводу поддержки Украины в отпоре российской агрессии. Наверняка без этой свободы рук не было бы в соглашении пунктов о будущем членстве Украины в НАТО, партнерстве в морской безопасности. Британский фокус на морской политике - штука общеизвестная и для островного государства совершенно логичная.
И вот тут в связи с морскими делами стоит упомянуть два интересных факта. Во-первых, в договоре упоминаются в связи с обеспечением безопасности не только Черное и Азовское моря, но и Балтийское море, с которым Украина не граничит. А во-вторых, стоит напомнить о том, что, в весьма успешных украинских морских дронах, якобы, применяются какие-то британские технологии. Об этом факте говорят не особо громко, но при этом демонстративно его не скрывают.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Зеленский ответил
В день визита британского премьер-министра в Киев Владимир Зеленский на пресс-конференции весьма жестко прокомментировал демонстративную дневную атаку российских дронов: он сказал, что «мы передадим привет также». Интересно, что начиная с следующего за тем событием дня украинские ракеты и дроны каждую ночь массово атаковали цели в глубоком российском тылу. Уже есть факты поражения таких военных целей на глубину более полутора тысяч километров.
Конечно, это вряд ли можно связать со словами Зеленского во время совместной со Стармером пресс-конференции. Такие воздушные атаки готовятся не один день и даже не один месяц - требуется время на разведку целей и, что не менее важно, на производство достаточного количество вооружений. Но, похоже, производство собственных дальнобойных дронов и ракет Украина уже поставила на поток.
Если раньше украинским воздушным атакам подвергались преимущественно нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, склады боеприпасов и военные аэродромы, то в последние дни все чаще идут сообщения, к примеру, об атаках на авиазаводы, предприятия микроэлектроники и приборостроения. То есть расширяется список целей, которые принципиально интересны украинским военным: от тех, которые непосредственно обеспечивают логистику вооружений, боеприпасов и горючего, до предприятий, которые производят и ремонтируют военную технику, а также выпускают боеприпасы.
Вот это расширение географии и ассортимента целей говорит о том, что украинские военные получают нынче намного больше дальнобойных систем, чем они получали даже полгода назад.
Кремль реагировал на усиление украинских воздушных атак предсказуемым образом - в ночь на субботу Киев был обстрелян баллистическими ракетами. Большая часть была сбита, но одна упала прямо у входа в здание, в котором находятся выход из станции метро и самый первый из открывшихся в Украине рестораном быстрого питания «МакДональдс». Это заведение находится прямо через дорогу от бывшего монстра советского ВПК - завода «Артем».
Знающие люди утверждают, что все производства завода «Артем» давно рассредоточены на других площадках, да и все киевляне знают, что в старых его корпусах нынче снимают производственные и офисные площади самые разные, но вполне мирные арендаторы. Но, видимо, из Кремля была отдана команда и атаковали там, куда выпал дурной кремлевский жребий.
Подобные демонстративные, запугивающие удары по столице Украины российские войска наносят не впервые. К такому сложно привыкнуть, но Киев живет с этим уже почти три года.
Большие ожидания
«Смешанные чувства, но надежд больше» - примерно такие впечатления от реакции украинцев на приход нового президента США в Белый дом. Вот как бы ни рассказывали о том, что, якобы, Трамп испытывает некие личные симпатии к брутальному диктатору Путину, но есть факт - именно Трамп был первым американским президентом, который предоставил Украине летальное оружие.
Гибридная российская атака на Украину в 2014 году, тяжелые бои в окрестностях Донецка в феврале 2015 года - все это не подвигло администрацию Барака Обамы на предоставление военной помощи. Финансовая поддержка, кредиты - все это было буквально с первых месяцев гибридного вторжения РФ в Украину в 2014 году. Но ни одного патрона.
Трамп во время своего первого президентства принял решение о предоставлении Украине противотанковых систем «Джавелин», которыми в 2022 году украинские военные жгли российские танки и боевые машины в окрестностях Киева, Харькова, Херсона и Николаева. В Украине об этом крепко помнят. Да, в конце 2021 года, когда угроза российского полномасштабного вторжения стала совсем явной, администрация Джо Байдена начала отправлять новые партии тех же «Джавелинов» и много чего еще. Но первым был Трамп.
«Слишком мало и слишком поздно» - это более чем известная характеристика для той помощи, которую США и их европейские союзники оказывают сражающейся против российской агрессии Украине. Поэтому настолько сильно реагируют украинцы на укрепление связей с Лондоном, поэтому искали в инаугурационной речи Дональда Трампа сигналы о его будущей политике по поводу самой тяжелой войны в мире за последние 80 лет.
Примерно так и стоит воспринимать речь Зеленского в Давосе 21 января. Ему уже ставят в упрек то, что он уж слишком жестко призывал Европу формировать лидерскую оборонную политику, задумываться над собственными оборонными усилиями, которые были бы достаточны и без широкой надежды на американский оборонный «зонтик». Но резкости от украинского президента - это, возможно, наименьшее, чему стоило бы случиться ради того, чтобы уютная, теплая и ламповая Европа проснулась так же, как это уже сделали Британия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.