Там еще много важного по части гуманитарных задач и экономического сотрудничества, в чем Украина нуждается очень. Но намного большее внимание привлекла оборонная составляющая, по поводу которой Лондон стремительно наращивает усилия.

Британия и Украина заключили договор о партнерстве на сто лет. Фото: CARL COURT

Собственно, Британия и без того была до сих пор среди лидеров по масштабам поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Ну а теперь и подавно. По итогам визита уже есть договоренности о британской ежегодной военной помощи Украине на сумму около 3,6 млрд долларов. Это не считая тех миллиардов, которые Британия предоставит для поддержки украинского бюджета непосредственно.

Договор не является секретным - в его 14 статьях много чего об оборонном и экономическом сотрудничестве. И тогда же Зеленский и Стармер посетили специально подготовленную к высокому визиту выставку украинских боевых дронов, в том числе - дальнего действия. Явно и демонстративно было заявлено, что многие из этих проектов не только финансируются Лондоном, но также используют британские технологические решения.

То есть вполне открыто было показано, как именно выглядели усиление сотрудничества между оборонно-промышленными базами обеих стран, а также передача технологий для совместного производства оборонной продукции, - еще до заключения столетнего договора. Ну, а после вступления этого соглашения в силу все это, скорее всего, примет еще более системный и масштабный характер.