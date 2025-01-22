У компании Fermi Energia, планирующей строительство атомной электростанции в Эстонии, средств хватит еще на четыре месяца, сообщил генеральный директор компании Калев Каллеметс инвесторам в отчете за четвертый квартал прошлого года.
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Fermi Energia урезает расходы: у планирующей строительство АЭС компании осталось средств на несколько месяцев
Чтобы преодолеть финансовые трудности, компания временно сократила зарплаты сотрудников на три месяца, полностью отказалась от выплат членам совета и уменьшила количество работников. На конец года у компании оставалось средств на четыре месяца.