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Fermi Energia урезает расходы: у планирующей строительство АЭС компании осталось средств на несколько месяцев

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Руководитель Fermi Energia Калев Каллеметс.
Руководитель Fermi Energia Калев Каллеметс. Фото: Konstantin Sednev

У компании Fermi Energia, планирующей строительство атомной электростанции в Эстонии, средств хватит еще на четыре месяца, сообщил генеральный директор компании Калев Каллеметс инвесторам в отчете за четвертый квартал прошлого года.

Чтобы преодолеть финансовые трудности, компания временно сократила зарплаты сотрудников на три месяца, полностью отказалась от выплат членам совета и уменьшила количество работников. На конец года у компании оставалось средств на четыре месяца.

Каллеметс заявил вчера, что недавно заключил соглашение о привлечении 200 000 евро, что обеспечит покрытие расходов еще на два месяца, продлив финансирование до июня.

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