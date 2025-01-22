Трамп угрожает ЕС и Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Европейскому союзу вводом торговых пошлин. «Они очень, очень плохо с нами обращаются. Поэтому они должны быть готовы к пошлинам. Это единственный способ добиться справедливости», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме во вторник, 21 января.

Республиканец выразил недовольство торговым дефицитом и отметил, что Евросоюз отказывается закупать американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию. Ранее Трамп также призывал страны ЕС увеличить импорт нефти и газа из США.

Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия, что привело к острому торговому конфликту между США и Евросоюзом. В ответ ЕС ввел свои особые пошлины на ряд американских товаров, включая виски, мотоциклы Harley-Davidson и одежду Levi Strauss.

США готовы ввести 10-процентные пошлины на импорт из КНР

Дональд Трамп также сообщил, что его администрация обсуждает введение 10-процентных пошлин на импорт из Китая, начиная с 1 февраля. В качестве причины он назвал контрабанду из КНР через Мексику и Канаду в США синтетического наркотика фентанила, ежегодно уносящего тысячи жизней американских граждан.