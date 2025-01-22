Гренландию пригласили на переговоры по вступлению в конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки

Гренландия является частью североамериканского континента, хотя является полуавтономной территорией в составе Дании. Гренландцы неоднократно выражали желание вступить в УЕФА, но по условиям организации, ее членами могут стать лишь независимые страны, признанные ООН.

КОНКАКАФ разрешает вступление и автономных территорий, поэтому Гренландия воспользовалась возможностью и в мае прошлого года подала заявку на членство в КОНКАКАФ. Генеральный секретарь конфедерации Филиппе Моджо пригласил делегацию из Гренландии на встречу, которая состоится 27 февраля в штаб‑квартире организации в Майами.

Стоит отметить, что национальная сборная Гренландии состоит из любителей, играющих только товарищеские матчи.