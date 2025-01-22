Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин объявила, что завершит спортивную карьеру после

33-летняя Гаспарин, вместе со своей сестрой Селиной Гаспарин, является одной из пионеров биатлона в Швейцарии, приняв участие почти в 300 этапах Кубка мира.

Во вторник Элиза Гаспарин объявила о своем решении завершить карьеру.

«Как биатлонистка, Элиза Гаспарин стала свидетелем и участницей стремительного роста этого вида спорта в Швейцарии за последние два десятилетия», – говорится на сайте Швейцарской федерации биатлона.

Вместе со своей старшей сестрой Селиной Элиза Гаспарин является одной из пионеров биатлона в Швейцарии. С момента дебюта на Кубке мира в 2010 году она участвовала почти в 300 этапах. В сезоне 2019/2020 Элиза Гаспарин входила в состав команды, которая трижды попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира.

«Я горжусь тем, что была частью этого развития. Я покину биатлонную арену в марте на этапе Кубка мира в Осло, с одной стороны улыбаясь, а с другой со слезами на глазах», – сказала Гаспарин.

Она дважды попадала в десятку лучших на Олимпийских играх: на Олимпиаде в Сочи в 2014 году заняла восьмое место в спринте, а четыре года спустя в Пхенчхане повторила этот результат в индивидуальной гонке. В эстафете среди женщин ее команды занимали восьмое место в Сочи и шестое в Пхенчхане.