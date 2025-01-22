Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин объявила, что завершит спортивную карьеру после завершения этого сезона.
Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин объявила, что завершит спортивную карьеру после
33-летняя Гаспарин, вместе со своей сестрой Селиной Гаспарин, является одной из пионеров биатлона в Швейцарии, приняв участие почти в 300 этапах Кубка мира.
Во вторник Элиза Гаспарин объявила о своем решении завершить карьеру.
«Как биатлонистка, Элиза Гаспарин стала свидетелем и участницей стремительного роста этого вида спорта в Швейцарии за последние два десятилетия», – говорится на сайте Швейцарской федерации биатлона.
Вместе со своей старшей сестрой Селиной Элиза Гаспарин является одной из пионеров биатлона в Швейцарии. С момента дебюта на Кубке мира в 2010 году она участвовала почти в 300 этапах. В сезоне 2019/2020 Элиза Гаспарин входила в состав команды, которая трижды попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира.
«Я горжусь тем, что была частью этого развития. Я покину биатлонную арену в марте на этапе Кубка мира в Осло, с одной стороны улыбаясь, а с другой со слезами на глазах», – сказала Гаспарин.
Она дважды попадала в десятку лучших на Олимпийских играх: на Олимпиаде в Сочи в 2014 году заняла восьмое место в спринте, а четыре года спустя в Пхенчхане повторила этот результат в индивидуальной гонке. В эстафете среди женщин ее команды занимали восьмое место в Сочи и шестое в Пхенчхане.
«Я буду скучать по всем людям, которые были со мной в хорошие и плохие времена. Я очень благодарна всем, кто дал мне возможность прожить эту невероятно захватывающую и эмоциональную жизнь», – сказала Гаспарин.
«Я думаю о своей семье, друзьях, спонсорах, пограничной службе, которая много лет была моим работодателем, и, конечно, о всей швейцарской сборной по биатлону. Но прежде чем я начну новый этап своей жизни, я с нетерпением жду предстоящих двух месяцев, особенно, конечно, большого события – чемпионата мира, который пройдет на родине», – сказала Гаспарин, отметив, что хочет завершить карьеру на вершине, выступив на чемпионате мира в Ленцерхайде в следующем месяце.
В швейцарской сборной по биатлону одновременно выступали три сестры Гаспарин. Помимо Селины Гаспарин, завершившей карьеру в 2022 году и одержавшей две победы на этапах Кубка мира, и Элизы Гаспарин, борьбу на высоком уровне продолжает 30-летняя Айта Гаспарин. Ее лучшим индивидуальным результатом остается восьмое место в спринте на этапе в США в прошлом сезоне.