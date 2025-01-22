Задумывались ли вы когда-нибудь, почему сезонное использование дачи, загородного дома или арендной недвижимости обходится дороже в страховании, чем постоянно используемое жилье? Объясняет страховщик.
Почему страхование дачи или арендного жилья обходится дороже?
«Страхование дач обходится дороже, чем страхование постоянного жилья, поскольку оставленный без присмотра загородный дом более уязвим к серьезным повреждениям, которые могли бы быть устранены на ранней стадии, если бы владелец находился рядом. Кроме того, дачи часто расположены в удаленных районах, где доступ к экстренным службам, таким как пожарные или полиция, может быть затруднен. По этим причинам средний размер ущерба на дачах значительно больше, чем в постоянных местах проживания, что обычно отражается и на более высокой стоимости страховых взносов», - объяснила руководитель во вопросам домашнего страхования компании Seesam Дагмар Гильден.
Загородные дома подвержены штормам и пожарам
По словам Гильден, на дачах наиболее частым ущербом являются прорывы труб и вызванные этим утечки воды. Если владелец забывает осенью слить воду из системы, зимой трубы могут лопнуть из-за мороза. Однако такие повреждения обычно обнаруживаются только весной, когда хозяева начинают готовить дом к летнему сезону. Несмотря на отсутствие соседей снизу, которым могло бы угрожать затопление, убытки от крупных утечек воды на дачах иногда достигают 15 тысяч евро.
В тройку самых распространенных убытков для загородных домов, помимо утечек воды, также входят кражи и ущербы от шторма.
«Многие владельцы запирают ценные вещи, такие как газонокосилки и велосипеды, но в зимний период, когда районы пустеют, ворам проще действовать. Наиболее частыми объектами краж становятся хозяйственные постройки, откуда похищают инструменты и технику, которые легко продать», - добавила Гильден.
Штормы часто вызывают повреждения крыш, что приводит разрушению внутренних помещений. Однако наиболее разрушительными для дач являются пожары. Они могут возникнуть из-за неисправной электропроводки или плохо обслуживаемых отопительных устройств. В районах с низкой плотностью населения здания, уничтоженные огнем, зачастую невозможно восстановить, и их приходится отстраивать заново.
При оформлении страховки важно сразу сообщить страховщику, является ли недвижимость постоянным местом жительства или сезонной дачей, так как для последних страховые взносы могут быть выше из-за увеличенных рисков.
«Загородный дом или дача, используемые только по выходным или в летний период, считаются непостоянным местом жительства, и это должно быть указано в страховом договоре. Если такой отметки нет и произойдет страховой случай, страховщик имеет право отказать в выплате компенсации или уменьшить ее размер. К категории непостоянных мест жительства относятся также квартиры и арендные дома в популярных курортных городах, которые в несезон остаются пустыми», - объяснила Дагмар Гильден.
Объем страхового покрытия и размер франшизы зависят от состояния объекта, его площади и местоположения. Как правило, дачи в очень плохом состоянии страхованию не подлежат, а ухоженные загородные дома можно застраховать проще и от большего количества рисков.
Рекомендации страховщика по защите имущества, не используемого как основное место жительства:
- Уведомите страховщика, если объект недвижимости не является постоянным местом проживания.
- Регулярно проверяйте состояние имущества, включая периоды вне сезона.
- Хотя установка охранной системы обычно не обязательна для оформления страховки, она существенно снижает риск краж.
- Камеры видеонаблюдения и предупреждающие таблички на въезде могут отпугнуть злоумышленников.
- Поскольку только владелец знает, что именно нуждается в защите, важно убедиться, что страховое покрытие охватывает все значимые для вас риски.