Почему страхование дачи или арендного жилья обходится дороже?

«Страхование дач обходится дороже, чем страхование постоянного жилья, поскольку оставленный без присмотра загородный дом более уязвим к серьезным повреждениям, которые могли бы быть устранены на ранней стадии, если бы владелец находился рядом. Кроме того, дачи часто расположены в удаленных районах, где доступ к экстренным службам, таким как пожарные или полиция, может быть затруднен. По этим причинам средний размер ущерба на дачах значительно больше, чем в постоянных местах проживания, что обычно отражается и на более высокой стоимости страховых взносов», - объяснила руководитель во вопросам домашнего страхования компании Seesam Дагмар Гильден.

Загородные дома подвержены штормам и пожарам

По словам Гильден, на дачах наиболее частым ущербом являются прорывы труб и вызванные этим утечки воды. Если владелец забывает осенью слить воду из системы, зимой трубы могут лопнуть из-за мороза. Однако такие повреждения обычно обнаруживаются только весной, когда хозяева начинают готовить дом к летнему сезону. Несмотря на отсутствие соседей снизу, которым могло бы угрожать затопление, убытки от крупных утечек воды на дачах иногда достигают 15 тысяч евро.

В тройку самых распространенных убытков для загородных домов, помимо утечек воды, также входят кражи и ущербы от шторма.