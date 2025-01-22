Сейчас Киеву необходимо убедить президента Дональда Трампа в своей боеспособности, но на фронте украинцы начали терять одно из своих прежних сильных преимуществ.
Еще недавно операторы украинских дронов могли беспрепятственно уничтожать российские танки и бронетехнику. Примерно месяц назад на фронте был установлен рекорд: украинский боец за один день уничтожил девять боевых машин с помощью беспилотников.
Теперь это изменилось. Россияне стали гораздо эффективнее мешать управлению дронами, и их действия наносят значительный урон, например, на участке фронта в районе Купянска в Северо-Восточной Украине, сообщает The Telegraph.
Обстановка вокруг Купянска отражает ситуацию, в которой оказались украинские войска. Проблемой для них стала не численность российских войск, а новые навыки россиян в противодействии дроновым атакам, пояснил британскому журналисту один из операторов беспилотников с позывным «Дарвин».
На фоне перемирия в Газе Трамп, по всей видимости, стремится показать свою способность достичь мирного соглашения по Украине, обозначив эту тему как приоритет своей внешней политики. Военные неудачи Украины на фронте дают Трампу повод для обоснования переговоров с Путиным, сообщает The Telegraph.
Трамп стремится продемонстрировать, что способен завершить войну, продолжающуюся уже три года, даже если это поставит Украину в невыгодное положение. Как отмечает британское издание, Путин заявил о готовности к диалогу с американским президентом всего за несколько часов до инаугурации Трампа.
В последние месяцы российская армия продолжает медленно, но уверенно продвигаться на украинскую территорию. Линия фронта местами разрушается, что подрывает уверенность украинского народа и усиливает скептицизм в Вашингтоне.
Купянск, являющийся стратегически важным железнодорожным узлом, стал ареной ожесточенных боев. Освобождение города в рамках украинского контрнаступления стало одним из его главных достижений, позволивших вытеснить российские силы из Харьковской области.
Однако российская армия вновь наступает на разрушенный город с двух сторон. После месяцев обстрелов Купянск и окружающие его деревни превратились в руины.
Из 75 000 жителей города около 97 процентов покинули свои дома, сообщил заместитель главы местной полиции Константин Тарасов. «Последних нескольких детей эвакуировали в последние недели».
Около 2000 человек остались в своих домах, несмотря на опасные условия. Город подвергается обстрелам 5–15 раз в день, а Москва перекрыла его водоснабжение.
«Все, что движется, становится целью, - объяснил Тарасов британским журналистам из своего офиса за мешками с песком. - Люди умирают. Нас ежедневно атакуют планирующими бомбами, снарядами, ракетами и дронами - используют все, что у них есть».
В городе остались пожилые жители и те, кто не может покинуть его. Украинские подразделения пытаются удерживать российские войска на подступах к городу. Однако россияне блокируют разведывательные и ударные дроны, которые ранее были важнейшим элементом украинской тактики.
«Мы все еще можем использовать дроны для атак, но это стало гораздо сложнее, чем раньше, - рассказал 21-летний «Дарвин», который совершил до 5000 полетов. - Сейчас требуется до ста дронов, чтобы преодолеть работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Успешность дроновых атак заметно снизилась».
В Купянске готовятся к возможному падению города в ближайшие недели или месяцы. Местные жители считают, что переговоры между Путиным и Трампом - это опасная идея.
«Наша судьба не может решаться в столицах других стран». Никто в Украине не доверяет Путину, подытожило издание The Telegraph.