Еще недавно операторы украинских дронов могли беспрепятственно уничтожать российские танки и бронетехнику. Примерно месяц назад на фронте был установлен рекорд: украинский боец за один день уничтожил девять боевых машин с помощью беспилотников.

Теперь это изменилось. Россияне стали гораздо эффективнее мешать управлению дронами, и их действия наносят значительный урон, например, на участке фронта в районе Купянска в Северо-Восточной Украине, сообщает The Telegraph.

Обстановка вокруг Купянска отражает ситуацию, в которой оказались украинские войска. Проблемой для них стала не численность российских войск, а новые навыки россиян в противодействии дроновым атакам, пояснил британскому журналисту один из операторов беспилотников с позывным «Дарвин».

На фоне перемирия в Газе Трамп, по всей видимости, стремится показать свою способность достичь мирного соглашения по Украине, обозначив эту тему как приоритет своей внешней политики. Военные неудачи Украины на фронте дают Трампу повод для обоснования переговоров с Путиным, сообщает The Telegraph.

Трамп стремится продемонстрировать, что способен завершить войну, продолжающуюся уже три года, даже если это поставит Украину в невыгодное положение. Как отмечает британское издание, Путин заявил о готовности к диалогу с американским президентом всего за несколько часов до инаугурации Трампа.