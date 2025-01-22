Мошенники активизируются во время зимних распродаж

К счастью, защититься от мошенников при совершении покупок в интернете возможно, для этого лишь нужно обратить внимание как на сам сайт продавца, так и на информацию, которую он требует ввести. Если сайт сделан некачественно, содержит опечатки, на нем работают не все разделы, меню или кнопки, либо отсутствует контактная информация, то нельзя исключить мошенничество.

«Успешный интернет-магазин производит хорошее впечатление как исключительно визуально, так и в техническом смысле: он понятный и им легко пользоваться, - говорит Ткаченко. - Сайты мошенников часто сделаны наспех и спустя рукава».

Как правило, для совершения покупки в интернете требуется предоставить имя и фамилию, а также адрес доставки и номер телефона. В некоторых же случаях также приходится вводить платежные данные, такие как номер карточки, ее срок действия и код безопасности CVV, либо входить в интернет-банк.

«Если онлайн-продавец просит предоставить еще какую-то деликатную информацию, нужно быть очень осторожным. Ни один благонадежный интернет-магазин не будет запрашивать ваш личный код или PIN-код банковской карточки», - добавляет Ткаченко.