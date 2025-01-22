В период зимних распродаж шанс попасть на удочку мошенников еще выше, предупреждает руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
Мошенники активизируются во время зимних распродаж
Онлайн- шопинг становится все популярнее: по данным Eurostat, в 2024 году 72 процента пользователей интернета совершали покупки онлайн.
«Известные интернет-магазины обычно надежны, особенно те, которые обладают выдаваемым Союзом электронной торговли Эстонии знаком Turvaline ostukoht ("Безопасное место для покупок"). Однако следует быть осторожным, поскольку мошенники изобретательны и могут создавать копии крупных интернет-магазинов, используя похожий логотип, цвета и ассортимент продукции, и даже добавляя вымышленные отзывы», - отметил Ткаченко.
Чем дороже продукт или бренд, тем больше усилий прилагается для того, чтобы сайт выглядел правдоподобно. У покупателя может сложиться впечатление, что он совершает покупку в известном интернет-магазине, но в худшем случае его деньги попадут в руки мошенников. В таких схемах товар либо вообще не доставляют, либо вместо брендовой продукции присылают подделку.
Обычным способом завлечения жертв являются хорошие скидки. Они могут рекламироваться в социальных сетях и посредством других каналов. Дополнительную возможность обмана потенциальных покупателей предоставляют нечистым на руку людям зимние скидочные кампании. Большие сезонные скидки являются не такой уж редкостью, поэтому и цена, сниженная на 80 процентов, может не вызвать подозрений.
При продаже не самых дорогих или подержанных товаров для мошеннических схем чаще всего используются социальные сети. Вероятно, с этим сталкивались многие пользователи Facebook Marketplace, притом, что при продаже, что при покупке. Суммы в подобных схемах, как правило, невелики, до 50 евро, но ущерб может стать гораздо больше, если мошенник воспользуется предоставленными данными счета или банковской карточки.
К счастью, защититься от мошенников при совершении покупок в интернете возможно, для этого лишь нужно обратить внимание как на сам сайт продавца, так и на информацию, которую он требует ввести. Если сайт сделан некачественно, содержит опечатки, на нем работают не все разделы, меню или кнопки, либо отсутствует контактная информация, то нельзя исключить мошенничество.
«Успешный интернет-магазин производит хорошее впечатление как исключительно визуально, так и в техническом смысле: он понятный и им легко пользоваться, - говорит Ткаченко. - Сайты мошенников часто сделаны наспех и спустя рукава».
Как правило, для совершения покупки в интернете требуется предоставить имя и фамилию, а также адрес доставки и номер телефона. В некоторых же случаях также приходится вводить платежные данные, такие как номер карточки, ее срок действия и код безопасности CVV, либо входить в интернет-банк.
«Если онлайн-продавец просит предоставить еще какую-то деликатную информацию, нужно быть очень осторожным. Ни один благонадежный интернет-магазин не будет запрашивать ваш личный код или PIN-код банковской карточки», - добавляет Ткаченко.
Соблюдение базовых принципов интернет-безопасности поможет избежать рисков при совершении покупок в интернете. Одним из таких принципов является использование для разных целей разных паролей. «Если вы везде используете один и тот же пароль, мошенники могут получить доступ к вашей электронной почте и узнать, клиентом какого банка вы являетесь, а на основании этой информации выдать себя за банковского работника и попытаться убедить вас сообщить им свой признак пользователя и подтвердить вход в интернет-банк через мобильное приложение», - объяснил представитель Citadele.
Важно не использовать повсюду один и тот же пароль, выбирать надежные пароли и регулярно их менять. Также следует помнить, что банк никогда не будет просить вас сообщить пароли к вашему интернет-банку или PIN-код банковской карточки.
Для большей безопасности следует использовать двухфакторную аутентификацию по меньшей мере для учетных записей, которыми вы пользуетесь особенно активно, таких как Gmail, Facebook или Amazon. В таком случае, если кто-то попытается получить доступ к ним с другого устройства или браузера, вы получите SMS-сообщение и сможете разрешить или запретить вход.
При интернет-шопинге также очень важна надежность интернет-соединения. «Общедоступные сети Wi-Fi не всегда безопасны - злоумышленники могут воспользоваться этим для фишинга данных вашей банковской карточки или пароля в интернет-банк. При использовании публичных сетей не входите в свой интернет-банк и не используйте другие приложения, которые могут содержать чувствительную информацию», - сказал Ткаченко.
И, конечно же, обязательно следует «прогуглить» интернет-магазин и продавца - как правило, о мошенниках в интернете можно найти много информации и предупреждений.