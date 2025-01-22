Чемпионка Европы по фигурному катанию вынуждена пропустить ЧЕ в Таллинне

25-летняя Хендрикс стала первой бельгийской фигуристкой, которая выиграла чемпионат Европы. Однако этот сезон складывается для нее неудачно, а кульминацией стала травма лодыжки, полученная на тренировке в декабре.

Она продолжила тренировки в январе в Антверпене, однако дискомфорт не исчез. Дополнительное обследование, проведенное в пятницу, показало, что в лодыжке по-прежнему присутствует жидкость, а также образовалась киста.

«Эта нестабильность мешает Луне выполнять некоторые важные прыжки даже на тренировках. Участие в чемпионате Европы, который начнется через неделю, поэтому, к сожалению, исключено», – сообщила команда Хендрикс.

Завоевавшая пять медалей на чемпионатах Луна Хендрикс, конечно, расстроена. «Это действительно очень досадно. Неудачи продолжают преследовать меня в этом сезоне. Как раз когда казалось, что проблемы в начале сезона остались позади и всё идет по плану, я подвернула лодыжку», – объяснила Хендрикс.

Хендрикс пройдет дополнительные обследования на этой неделе и обсудит со своей командой, как действовать дальше и что будет с оставшейся частью сезона.

Бельгию на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине, представят Нина Пинццарон и Жад Овин. Первая из них завоевала бронзовую медаль на прошлом чемпионате Европы. Соревнования состоятся в ледовом холле Тондираба в Таллине с 28 января по 2 февраля.