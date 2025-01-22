«Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах», - отмечает WSJ.

Журналисты отмечают, что заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным окажется гораздо более трудным делом, чем думал Трамп, когда в ходе избирательной компании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом.

Сам Келлог еще до инаугурации Трампа, в начале января 2025 года, заявил в эфире телеканала Fox News, что хотел бы найти решение для урегулирования военного конфликта в Украине за сто дней. Однако уже тогда эксперты назвали подобное стремление нереалистичным.

План Келлога для завершения войны в Украине

В апреле прошлого года Кит Келлог выступил соавтором плана завершения войны в Украине, разработанного протрамповским Институтом политики «Америка превыше всего» (AFPI). Его цель - побудить Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры, используя различные рычаги влияния - «метод кнута и пряника».

В частности, Украина в случае неучастия в переговорах, согласно плану, будет рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия при нежелании идти на сделку - существенным усилением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Что касается самих украинцев, то, похоже, что они верят, что победа Дональда Трампа на выборах в США приближает завершение боевых действий в их стране. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре прошлого года, 45 процентов жителей страны полагают, что победа Трампа «немного» или «значительно» приближает прекращение огня. В том, что результат выборов в США отдаляет перемирие, убеждены лишь 14 процентов украинцев.