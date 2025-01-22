С сегодняшнего дня в электронной среде Налогово-таможенного департамента (MTA) e-MTA можно увидеть размер прогнозируемого на 2025 год земельного налога. В соответствующем разделе можно найти всю информацию по уплате земельного налога, рассчитанного на основе предварительных данных.
Узнайте, как сильно вырастет ваш земельный налог в этом году
По предварительным данным, в этом году земельный налог должны будут заплатить 375 000 человек. Земельный налог в этом году увеличится.
По сравнению с 2024 годом в стране появится около 22 000 новых землевладельцев. Около 21 000 землевладельцев имеют налоговые обязательства в размере менее пяти евро, которым в прошлом не высылалось налоговое уведомление.
Чтобы налоговое уведомление в феврале не стало неожиданностью, Рийта Парксепп, руководитель службы земельного налога MTA, предлагает всем землевладельцам проверить свои данные в e-MTA.
«Цель прогноза по земельному налогу - сообщить людям, какими будут их обязательства по земельному налогу в 2025 году. Мы рассчитаем окончательный размер налогового обязательства и разошлем налоговые уведомления в первую неделю февраля, но не позднее 15 февраля», - говорит Парксепп.
Войдя в систему электронных услуг e-MTA, вы можете увидеть прогнозируемую сумму земельного налога на 2025 год, выбрав Налоги > Земельный налог > Уведомления о земельном налоге и данные о земле (Maksud > Maamaks > Maamaksuteated ja maa andmed). По кадастровым участкам вы можете увидеть прогнозируемые суммы земельного налога, выбрав Налоги > Земельный налог > Прогноз земельного налога (Maksud > Maamaks > Maamaksu prognoos).
Для расчета земельного налога стоимость земли умножается на налоговую ставку, а из полученной суммы вычитаются механизм защиты, налоговые освобождения и льготы.
Так называемый «защитный механизм» - это предельный уровень увеличения земельного налога, который устанавливается для того, чтобы избежать резкого увеличения земельного налога. Защитный механизм применяется, если сумма земельного налога за кадастровый участок до учета льгот и освобождений более чем на 50% превышает сумму земельного налога за предыдущий период без учета льгот и освобождений.
Земельный налог вырастет
Земельный налог может увеличиваться каждый год, пока не достигнет ставки земельного налога, основанной на налогооблагаемой стоимости земли и ставке земельного налога. В 2025 году земельный налог на кадастровый участок не увеличится более чем на 50% для владельца по сравнению с предыдущим годом или на 20 евро, если не применяются льготы или сокращения.
Если 50% составляет менее 20 евро, сумма земельного налога будет увеличена на 20 евро. Если на кадастровый участок распространяются льготы или освобождения, сумма земельного налога, подлежащая уплате в 2025 году, может отличаться от предыдущего года более чем на 50% или 20 евро.
Ставки земельного налога в 2025 году составляют от 0,1-1% для жилой земли и дворово территории сельскохозяйственных угодий, от 0,1-0,5% для сельскохозяйственных угодий и от 0,1-2% от годовой налогооблагаемой стоимости земли для других целей. Ставки налога устанавливаются местными органами власти. Ставки налога, установленные местными властями на 2025 год, можно найти на сайте MTA.
Данные о земельных участках можно проверить в Земельном кадастре, данные о собственности - в Крепостной книге. Если необходимо исправить данные о стоимости земли, на которых основывается налог, либо из земельного кадастра, либо из земельной книги, следует обратиться в Земельно-пространственный департамент по адресу info@maaruum.ee.
В MTA также просчт граждан проверить контактные данные, которые они указали в электронной декларации.
«Это необходимо для того, чтобы мы могли уведомить людей о выдаче уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. Если у нас нет адреса электронной почты или номера мобильного телефона налогоплательщика, мы отправим уведомление по обычной почте», - объясняет Рийта Парксепп, руководитель службы земельного налога MTA.
Земельный налог - это государственный налог, который взимается со всей земли в Эстонии. Ставки налога устанавливают местные власти. Земельный налог полностью зачисляется в бюджет местного самоуправления. Подробнее о земельном налоге 2025 года читайте на сайте MTA.