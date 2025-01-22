Узнайте, как сильно вырастет ваш земельный налог в этом году

Земельный налог вырастет

Земельный налог может увеличиваться каждый год, пока не достигнет ставки земельного налога, основанной на налогооблагаемой стоимости земли и ставке земельного налога. В 2025 году земельный налог на кадастровый участок не увеличится более чем на 50% для владельца по сравнению с предыдущим годом или на 20 евро, если не применяются льготы или сокращения.

Если 50% составляет менее 20 евро, сумма земельного налога будет увеличена на 20 евро. Если на кадастровый участок распространяются льготы или освобождения, сумма земельного налога, подлежащая уплате в 2025 году, может отличаться от предыдущего года более чем на 50% или 20 евро.

Ставки земельного налога в 2025 году составляют от 0,1-1% для жилой земли и дворово территории сельскохозяйственных угодий, от 0,1-0,5% для сельскохозяйственных угодий и от 0,1-2% от годовой налогооблагаемой стоимости земли для других целей. Ставки налога устанавливаются местными органами власти. Ставки налога, установленные местными властями на 2025 год, можно найти на сайте MTA.

Данные о земельных участках можно проверить в Земельном кадастре, данные о собственности - в Крепостной книге. Если необходимо исправить данные о стоимости земли, на которых основывается налог, либо из земельного кадастра, либо из земельной книги, следует обратиться в Земельно-пространственный департамент по адресу info@maaruum.ee.

В MTA также просчт граждан проверить контактные данные, которые они указали в электронной декларации.

«Это необходимо для того, чтобы мы могли уведомить людей о выдаче уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. Если у нас нет адреса электронной почты или номера мобильного телефона налогоплательщика, мы отправим уведомление по обычной почте», - объясняет Рийта Парксепп, руководитель службы земельного налога MTA.

Земельный налог - это государственный налог, который взимается со всей земли в Эстонии. Ставки налога устанавливают местные власти. Земельный налог полностью зачисляется в бюджет местного самоуправления. Подробнее о земельном налоге 2025 года читайте на сайте MTA.