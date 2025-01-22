«Бури, детка, бури!» - провозгласил президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник, обозначив конец зеленого поворота и возвращение к активному использованию ископаемого топлива. Такой разворот, несомненно, найдет отклик и в Эстонии, пишет журналист редакции мнений Postimees Эркки Баховски.
Эркки Баховски ⟩ Спасибо партии и царю!
Мы видим сопротивление практически любым планам по внедрению альтернативной энергетики. Будь то ветропарки или атомные электростанции. Тут же находятся те, кто утверждает, что ветропарки вредят здоровью, пагубно воздействуют на окружающую среду и так далее. Об атомной электростанции в этом контексте и говорить не стоит. К этому можно добавить и другие противостояния - например, связанные с полигоном в Нурсипалу или строительством целлюлозного завода в Тарту.
Я вовсе не считаю, что обеспокоенность граждан за состояние их мест проживания можно игнорировать. К тому же мы видим, что многие масштабные проекты, такие как Rail Baltic, значительно превышают изначально заявленные сметы.
В Эстонии, как утверждают, нашу энергетическую независимость поддерживает продолжающееся использование сланцевой энергетики. Атомная электростанция остается делом далекого будущего, а другие альтернативные источники энергии слишком сильно зависят от капризов погоды.
Однако возникает интересная мысль: представьте, что мы оказались в моменте, когда добыча сланца только планируется на далекое будущее. В это же время обсуждаются неизбежные последствия - понижение уровня грунтовых вод, образование гор золы, открытие шахт и общее загрязнение окружающей среды. Как вы думаете, у такого проекта были бы шансы на реализацию?
И все же стоит сказать спасибо Советской власти, которая, построив крупные сланцевые электростанции, заложила основу энергетической независимости Эстонии. Да, сланцевая промышленность существовала в стране еще до советской оккупации, но именно в советское время были созданы крупнейшие электростанции. Спасибо партии за это!
Точно так же это касается и дамбы Вяйнатамм, соединяющей острова Муху и Сааремаа, которая была построена в 1896 году, когда Эстония еще входила в состав Российской империи. Если бы мы пытались построить нечто подобное сегодня, проект, скорее всего, так и не был бы реализован, а жители Сааремаа и Муху продолжали бы ездить друг к другу в гости на лодках.
Я не утверждаю, что с дамбой все прошло идеально. Напротив: на строительство дамбы ушла половина земли древнего городища на Муху, а вода под дамбой практически перестала течь, из-за чего часть пролива заилилась. Но, глядя на планы соединения острова Муху с материком (а точнее, на их полное отсутствие прогресса), можно с уверенностью сказать, что дамбы между Муху и Сааремаа сегодня точно бы не построили. Так что спасибо батюшке-царю за дамбу Вяйнатамм!