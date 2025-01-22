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Эркки Баховски Спасибо партии и царю!

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Фото статьи
Фото: Daniel Cole / Reuters / Scanpix

«Бури, детка, бури!» - провозгласил президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник, обозначив конец зеленого поворота и возвращение к активному использованию ископаемого топлива. Такой разворот, несомненно, найдет отклик и в Эстонии, пишет журналист редакции мнений Postimees Эркки Баховски.

Мы видим сопротивление практически любым планам по внедрению альтернативной энергетики. Будь то ветропарки или атомные электростанции. Тут же находятся те, кто утверждает, что ветропарки вредят здоровью, пагубно воздействуют на окружающую среду и так далее. Об атомной электростанции в этом контексте и говорить не стоит. К этому можно добавить и другие противостояния - например, связанные с полигоном в Нурсипалу или строительством целлюлозного завода в Тарту.

Я вовсе не считаю, что обеспокоенность граждан за состояние их мест проживания можно игнорировать. К тому же мы видим, что многие масштабные проекты, такие как Rail Baltic, значительно превышают изначально заявленные сметы.

В Эстонии, как утверждают, нашу энергетическую независимость поддерживает продолжающееся использование сланцевой энергетики. Атомная электростанция остается делом далекого будущего, а другие альтернативные источники энергии слишком сильно зависят от капризов погоды.

Однако возникает интересная мысль: представьте, что мы оказались в моменте, когда добыча сланца только планируется на далекое будущее. В это же время обсуждаются неизбежные последствия - понижение уровня грунтовых вод, образование гор золы, открытие шахт и общее загрязнение окружающей среды. Как вы думаете, у такого проекта были бы шансы на реализацию?

И все же стоит сказать спасибо Советской власти, которая, построив крупные сланцевые электростанции, заложила основу энергетической независимости Эстонии. Да, сланцевая промышленность существовала в стране еще до советской оккупации, но именно в советское время были созданы крупнейшие электростанции. Спасибо партии за это!

Точно так же это касается и дамбы Вяйнатамм, соединяющей острова Муху и Сааремаа, которая была построена в 1896 году, когда Эстония еще входила в состав Российской империи. Если бы мы пытались построить нечто подобное сегодня, проект, скорее всего, так и не был бы реализован, а жители Сааремаа и Муху продолжали бы ездить друг к другу в гости на лодках.

Я не утверждаю, что с дамбой все прошло идеально. Напротив: на строительство дамбы ушла половина земли древнего городища на Муху, а вода под дамбой практически перестала течь, из-за чего часть пролива заилилась. Но, глядя на планы соединения острова Муху с материком (а точнее, на их полное отсутствие прогресса), можно с уверенностью сказать, что дамбы между Муху и Сааремаа сегодня точно бы не построили. Так что спасибо батюшке-царю за дамбу Вяйнатамм!

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