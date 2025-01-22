Эркки Баховски Спасибо партии и царю!

Мы видим сопротивление практически любым планам по внедрению альтернативной энергетики. Будь то ветропарки или атомные электростанции. Тут же находятся те, кто утверждает, что ветропарки вредят здоровью, пагубно воздействуют на окружающую среду и так далее. Об атомной электростанции в этом контексте и говорить не стоит. К этому можно добавить и другие противостояния - например, связанные с полигоном в Нурсипалу или строительством целлюлозного завода в Тарту.

Я вовсе не считаю, что обеспокоенность граждан за состояние их мест проживания можно игнорировать. К тому же мы видим, что многие масштабные проекты, такие как Rail Baltic, значительно превышают изначально заявленные сметы.

В Эстонии, как утверждают, нашу энергетическую независимость поддерживает продолжающееся использование сланцевой энергетики. Атомная электростанция остается делом далекого будущего, а другие альтернативные источники энергии слишком сильно зависят от капризов погоды.

Однако возникает интересная мысль: представьте, что мы оказались в моменте, когда добыча сланца только планируется на далекое будущее. В это же время обсуждаются неизбежные последствия - понижение уровня грунтовых вод, образование гор золы, открытие шахт и общее загрязнение окружающей среды. Как вы думаете, у такого проекта были бы шансы на реализацию?