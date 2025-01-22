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Полиция: объявленные в розыск мальчики нашлись

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Сотрудник полиции. Иллюстративное фото.
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Днем в среду, 22 января, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения двух мальчиков. Один из них ушел из дома в Валга, а второй уклонялся от исполнения школьных обязанностей в Образовательной коллегии Марьямаа.

Алекс (16) ушел из дома в Валга в воскресенье вечером, сказав родителям, что пойдет в гости к другу. Однако подросток не вернулся домой, его мобильный телефон был отключен.

Кевин покинул Образовательную коллегию Марьямаа 15 января и не вернулся.  Полиции было известно, что пропавшие молодые люди дружат и, скорее всего, проводят время вместе. Согласно предположениям, они могли находиться в Валга или в Тарту.

Полиция проверила различные места в Валга, в том числе заброшенные дома. Также стражи порядка пообщались со знакомыми и семьями мальчиков, но никто не знал, где могли находиться Алекс и Кевин.

Поздно вечером в среду пресс-служба полиции сообщила, что обоих мальчиков удалось отыскать.

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