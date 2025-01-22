Днем в среду, 22 января, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения двух мальчиков. Один из них ушел из дома в Валга, а второй уклонялся от исполнения школьных обязанностей в Образовательной коллегии Марьямаа.
Полиция: объявленные в розыск мальчики нашлись
Алекс (16) ушел из дома в Валга в воскресенье вечером, сказав родителям, что пойдет в гости к другу. Однако подросток не вернулся домой, его мобильный телефон был отключен.
Кевин покинул Образовательную коллегию Марьямаа 15 января и не вернулся. Полиции было известно, что пропавшие молодые люди дружат и, скорее всего, проводят время вместе. Согласно предположениям, они могли находиться в Валга или в Тарту.
Полиция проверила различные места в Валга, в том числе заброшенные дома. Также стражи порядка пообщались со знакомыми и семьями мальчиков, но никто не знал, где могли находиться Алекс и Кевин.
Поздно вечером в среду пресс-служба полиции сообщила, что обоих мальчиков удалось отыскать.