Полиция: объявленные в розыск мальчики нашлись

Алекс (16) ушел из дома в Валга в воскресенье вечером, сказав родителям, что пойдет в гости к другу. Однако подросток не вернулся домой, его мобильный телефон был отключен.

Кевин покинул Образовательную коллегию Марьямаа 15 января и не вернулся. Полиции было известно, что пропавшие молодые люди дружат и, скорее всего, проводят время вместе. Согласно предположениям, они могли находиться в Валга или в Тарту.

Полиция проверила различные места в Валга, в том числе заброшенные дома. Также стражи порядка пообщались со знакомыми и семьями мальчиков, но никто не знал, где могли находиться Алекс и Кевин.

Поздно вечером в среду пресс-служба полиции сообщила, что обоих мальчиков удалось отыскать.