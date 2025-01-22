Видели их? В Эстонии пропали два друга, мальчики 15 и 16 лет

Алекс (16) ушел из дома в Валга в воскресенье вечером, сказав родителям, что пойдет в гости к другу. Однако подросток не вернулся домой, его мобильный телефон отключен. Кевин ушел из Образовательной коллегии Марьямаа 15 января. Парни дружат и, скорее всего, проводят время вместе. Согласно предположениям, они находятся в Валга или Тарту, но не исключены и другие города.

Полиция проверила различные места в Валга, в том числе заброшенные дома. Также стражи порядка пообщались со знакомыми и семьями мальчиков, но никто не знает, где могут находиться Алекс и Кевин.

Кевин. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Несмотря на то, что мобильные телефоны мальчиков отключены, они периодически активны в социальных сетях и читают отправленные им сообщения. Тем не менее, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Алекса и Кевина, звонить по номеру 112.