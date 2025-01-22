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Стал известен состав эстонской сборной на матчи Кубка Дэвиса

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Cборная Эстонии на последнем матче Кубка Дэвиса против сборной Узбекистана, который состоялся в Ташкенте в сентябре 2024 года
Cборная Эстонии на последнем матче Кубка Дэвиса против сборной Узбекистана, который состоялся в Ташкенте в сентябре 2024 года Фото: Eesti Tenniseliit

Вчера вечером были подтверждены составы команд, которые примут участие в матче Кубка Дэвиса между Эстонией и Венесуэлой, который пройдет 31 января и 1 февраля в Таллинне.

Сборную Эстонии на этот раз представят четыре лучших игрока страны в одиночном разряде: Марк Лаял (ATP 235), Даниил Глинка (ATP 495), Кристьян Тамм (ATP 863) и Оливер Оякяэр (ATP 923), а также лидер парного разряда Йоханнес Сеэман. Капитан команды – Владимир Иванов.

Венесуэлу на матче представят их первая ракетка, 29-летний Гонсало Оливейра (ATP 245), 25-летний Брендон Перес (ATP 505), 24-летний Хуан Хосе Бьянки (ATP 716), 19-летний Игнасио Париска Ромера (ATP 845) и 31-летний Рикардо Родригес (ATP 1077). Капитан команды – Гарольд Кастильо.

Капитан сборной Эстонии Владимир Иванов отметил: «Я рад, что все лучшие игроки Эстонии присутствуют. Это также отличная возможность для эстонских теннисных болельщиков увидеть наших сильнейших теннисистов в действии у себя дома. Надеемся, что родные стены и поддержка эстонского народа дадут нам большое преимущество в этом матче».

Сборная Эстонии борется за сохранение места во II группе мировой лиги Кубка Дэвиса.

Матч, который пройдет на кортах спортивного центра Forus в Тонди, начнется в пятницу, 31 января, в 16:00, а в субботу, 1 февраля, в 12:00.

Кубок Дэвиса – одно из старейших командных соревнований в мире, впервые проведенное в 1900 году. Эстония впервые приняла участие в Кубке Дэвиса в 1934 году и регулярно выступает с 1993 года. В настоящее время команда играет во II группе мировой лиги. Ознакомиться с результатами сборной Эстонии можно на официальном сайте Кубка Дэвиса.

В приложении – фото сборной Эстонии с их последнего матча Кубка Дэвиса против сборной Узбекистана, который состоялся в Ташкенте в сентябре 2024 года.

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