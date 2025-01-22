В Таллинне планируется строительство нового спортивного клуба

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что разработке детального плана участка на улице Тяхеторни предшествовали обсуждения и анализ, направленные на определение того, какие услуги уместно предлагать в жилом районе и как это лучше реализовать.

«Вблизи участка Tähetorni расположены ценные природные территории, такие как лесной массив Харку и природоохранная зона Нымме-Мустамяэ, которые активно используются местными жителями. Детальный план позволяет разместить новые оздоровительные услуги вблизи прогулочных маршрутов. Наша цель - создать многофункциональный центр профилактики здоровья, ориентированный на местное сообщество и поддерживающий любителей активного образа жизни», - сказала Липпус.

План охватывает территорию площадью 0,23 гектара. При проектировании здания необходимо соблюдать строительные нормы, предусмотренные в генеральном плане района Нымме для жилой застройки. Архитектурное решение спортивно-оздоровительного клуба должно гармонировать с окружающей средой, объем здания должен быть разделен, а проект - учитывать приватность соседей. Здание может быть трехэтажным, с максимальной застроенной площадью до 270 м². Решение, предложенное в плане, соответствует генеральному плану района Нымме.

Эскизный проект предусматривает размещение здания на угловом участке с фасадами, ориентированными в сторону улиц Тяхеторни и Kойтметса. Для сохранения приватности жителей района не планируется установка больших окон, выходящих на соседние участки. Здание будет расположено так, чтобы максимально увеличить расстояние до соседних строений.

После утверждения детального плана Таллиннский департамент городского планирования и управа района Нымме организуют его публичное обсуждение, где все желающие смогут высказать свои мнения и предложения.

С материалами плана можно ознакомиться в регистре планировок.