Госконтроль: в Эстонии скорую помощь часто используют, когда жизни людей ничего не угрожает

По оценке Госконтроля, это создает риск того, что в критических случаях люди останутся без жизненно важной помощи, так как бригады заняты другими вызовами. Часть времени бригады скорой помощи вынуждены заниматься вопросами, которые фактически входят в обязанности семейных врачей или социальных работников. Кроме того, скорая помощь часто используется для перевозки неэкстренных пациентов, между больницами.

По мнению Госконтроля, Министерство социальных дел должно решительнее управлять сферой скорой помощи, поскольку в настоящее время задачи раздроблены, а ответственность размыта.

О том, что скорая помощь часто используется не по назначению, свидетельствует и значительная разница в оценках сложности вызовов между Центром тревоги и бригадами скорой помощи.

В Государственном контроле считают, что Департаменту здоровья совместно с Центром тревоги необходимо систематически анализировать организацию обработки вызовов, чего в настоящее время не происходит. Анализ Государственного контроля показал, что, по мнению бригад скорой помощи, Центр тревоги в 56% случаев переоценивал степень сложности вызовов с приоритетами C и D, которые являются экстренными и опасными для жизни.

Это означает, что проблема не была настолько срочной. В то же время Центр тревоги в 18% случаев недооценивал степень сложности вызовов с приоритетами A и B, которые не являются экстренными. Иными словами, помощь должна была быть оказана человеку быстрее.