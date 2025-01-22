Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенка отличилась в матче Australian Open против россиянки Анастасии Павлюченковой. Знаменитая спортсменка показала средний палец в сторону своей команды.
Скандальный жест: первая ракетка мира показала неприличный знак в игре с россиянкой
Во втором сете Соболенко не везло, ее команда начала давать подсказки. Несмотря на их усилия, ход сета переломить не удавалось и в какой-то момент белорусская спортсменка показала своей команде средний палец.
Но в итоге матч закончился победой первой ракетки: 6:2, 2:6, 6:3. В полуфинале Соболенко сыграет против испанки Паулы Бадосы.