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Скандальный жест: первая ракетка мира показала неприличный знак в игре с россиянкой

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Арина Соболенко.
Арина Соболенко. Фото: Manish Swarup

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенка отличилась в матче Australian Open против россиянки Анастасии Павлюченковой. Знаменитая спортсменка показала средний палец в сторону своей команды.

Во втором сете Соболенко не везло, ее команда начала давать подсказки. Несмотря на их усилия, ход сета переломить не удавалось и в какой-то момент белорусская спортсменка показала своей команде средний палец.

Но в итоге матч закончился победой первой ракетки: 6:2, 2:6, 6:3. В полуфинале Соболенко сыграет против испанки Паулы Бадосы.

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