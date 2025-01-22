«Золотая малина»: названы худшие фильмы и актерские работы прошлого года

Премию «Золотая малина» основал американский публицист Джон Дж. Б. Уилсон в начале 1980-х годов как саркастическую противоположность «Оскару». Впервые награды вручили 31 марта 1981 года, в день церемонии «Оскара», когда Уилсон пригласил в свой дом в Голливуде друзей и раздал им бюллетени для голосования за худший фильм.

С каждым годом вручение премии становилось все более заметным событием. Некоторые актеры и режиссеры даже лично приходили за своими «наградами». Первым режиссером, который появился на церемонии, стал Пол Верховен за фильм «Шоугерлз». Также свои «Золотые малины» получили Холли Берри и Сандра Буллок.