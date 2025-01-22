Номинанты на «Золотую малину» (Razzie Awards), которая «отмечает» худшие фильмы и актерские работы года, объявлены. Лидером по числу номинаций стал сиквел «Джокер: Безумие на двоих».
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«Золотая малина»: названы худшие фильмы и актерские работы прошлого года
Премию «Золотая малина» основал американский публицист Джон Дж. Б. Уилсон в начале 1980-х годов как саркастическую противоположность «Оскару». Впервые награды вручили 31 марта 1981 года, в день церемонии «Оскара», когда Уилсон пригласил в свой дом в Голливуде друзей и раздал им бюллетени для голосования за худший фильм.